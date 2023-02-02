إشادة أممية بجهود «المفوضية» لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت عضوة مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، رباب حلب، اليوم الخميس، مع مديرة برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدى ليبيا، إيسادورا ديمورا، والوفد المرافق لها، التعاون من أجل دعم المرأة الليبية، والتي بدورها أشادت بجهود المفوضية في دعم مشاركة الليبيات في الانتخابات.

وتطرق اللقاء، الذي عقد بديوان مجلس المفوضية في العاصمة طرابلس، إلى أنشطة وبرامج مفوضية الانتخابات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. في حين أشادت ديمورا بجهود المفوضية لدعم المرأة الليبية من أجل المشاركة في العملية الانتخابية، وفق بيان مقتضب صادر عن المفوضية.

- إطلاق منصة رصد العنف ضد المرأة في الانتخابات

وفي 19 يناير الماضي، أطلقت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، منصة رصد العنف ضد المرأة في الانتخابات، في فعالية بحضور رئيس مجلس المفوضية عماد السائح. وأشارت رباب حلب إلى تنفيذ المشروع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث ستسهم المنصة في رصد حالات العنف ضد المرأة خلال الانتخابات.

وأوضحت أن المنصة تستخدم في عدة دول، منها تونس ولبنان وبيرو؛ لتعزيز نزاهة الانتخابات ومحاربة الأخبار الزائفة والمضللة وخطاب الكراهية، ورصد المخالفات الانتخابية، لأنها تستخدم التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتجميع وتحليل عدد ضخم من البيانات.