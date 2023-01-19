إطلاق منصة رصد العنف ضد المرأة في الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الخميس منصة رصد العنف ضد المرأة في الانتخابات، في فعالية بحضور رئيس مجلس المفوضية عماد السائح.

وتعد المنصة «أحد أهم مشاريع خطة الوحدة العام الجاري»، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني.

وأشارت عضوة مجلس المفوضية رباب حلب إلى تنفيذ المشروع بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث ستسهم المنصة في رصد حالات العنف ضد المرأة خلال الانتخابات.

وأوضحت أن المنصة تستخدم في عدة دول، منها تونس ولبنان وبيرو؛ لتعزيز نزاهة الانتخابات ومحاربة الأخبار الزائفة والمضللة وخطاب الكراهية، ورصد المخالفات الانتخابية، لأنها تستخدم التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتجميع وتحليل عدد ضخم من البيانات.