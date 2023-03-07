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«المركزي»: 15.2 مليار دينار إيرادات و7.3 مليار نفقات خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 06:39 مساء
«المركزي»: 15.2 مليار دينار إيرادات و7.3 مليار نفقات خلال 2023
بلغ حجم الإنفاق خلال الفترة من 1 يناير إلى 28 فبراير 2023 نحو 7.3 مليار دينار. (مصرف ليبيا المركزي)
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أعلن مصرف ليبيا المركزي، أن الإيرادات العامة خلال الفترة من 1 يناير 2023 إلى 28 فبراير الماضي، بلغت 15.2 مليار دينار، في حين بلغ حجم الإنفاق العام 7.3 مليار دينار خُصِّصت للمرتبات، خلال الفترة المشمولة ببيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، الصادر اليوم الثلاثاء.

وتوزعت الإيرادات بواقع 4.7 مليار دينار مبيعات نفطية، و10.4 مليار دينار إيرادات من إتاوات نفطية سابقة، و31 مليون دينار إيرادات الضرائب، و25 مليون إيرادات الجمارك، و63 مليون دينار إيرادات أخرى. بينما لم يسجل أي إيرادات للاتصالات وبيع المحروقات بالسوق المحلية.

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وأكد مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات النقد الأجنبي الموردة إليه خلال الفترة المشمولة بالبيان بلغت 3.2 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي خلال الفترة نفسها 11.1 مليار دولار.

ونوّه المصرف المركزي بأنه مستمر في جهوده لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية استجابة للمطالب المحلية والدولية، مؤكدًا مواصلة جهوده في تطوير الإفصاح والشفافية بالتعاون والتنسيق مع بقية مؤسسات الدولة.

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