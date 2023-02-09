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«المركزي»: 5.9 مليار دينار إجمالي الإيرادات في يناير

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 05:38 مساء
«المركزي»: 5.9 مليار دينار إجمالي الإيرادات في يناير
لم يسجل المصرف المركزي أي انفاق عام خلال يناير 2023. (المصرف المركزي)
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أعلن مصرف ليبيا المركزي، أن الإيرادات العامة خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير 2023 بلغت 5.9 مليار دينار، في حين لم يسجل أي عمليات للإنفاق العام خلال الفترة المشمولة ببيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، الصادر اليوم الخميس.

وتوزعت الإيرادات بواقع 4.7 مليار دينار مبيعات النفط، و1.1 مليار دينار إيراد الإتاوات النفطية، و3 مليون دينار إيرادات الضرائب، و10 مليون إيرادات الجمارك، و16 مليون دينار إيرادات أخرى. بينما لم يسجل أي إيرادات للاتصالات وبيع المحروقات بالسوق المحلي.

- «المركزي»: 134.4 مليار دينار إيرادات و127.9 مليار نفقات خلال 2022

وأكد مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات النقد الأجنبي الموردة إليه خلال الفترة المشمولة بالبيان بلغت 1.2 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الاستخدمات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي خلال الفترة نفسها 10.3 مليار دولار.

ونوّه مصرف ليبيا المركزي بأنه مستمر في جهوده لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية عبر العديد من الدوات المتاحة، بُغية إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بواقع الدولة الاقتصادي والمالي.

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