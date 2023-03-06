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الدبيبة يفتتح المرحلة الخامسة من مشروع طريق عين زارة - وادي الربيع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 09:32 مساء
الدبيبة يفتتح المرحلة الخامسة من مشروع طريق عين زارة - وادي الربيع
افتتاح المرحلة الخامسة من مشروع «طريق عين زارة – وادي الربيع»، الإثنين 6 مارس 2023. (المكتب افعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
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افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الإثنين، المرحلة الخامسة من مشروع «طريق عين زارة – وادي الربيع» بحضور عميد البلدية وعدد من المسؤولين وأعيان وأهالي المنطقة جنوب شرق طرابلس.

وتمتد المرحلة الخامسة لمشروع طريق عين زارة - وادي الربيع من جزيرة القرقني حتى مثلت النادي الدبلوماسي، وجرى تنفيذه ضمن خطة «عودة الحياة» التي أطلقها الدبيبة في أغسطس2021 بحسب ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

- افتتاح المرحلة الرابعة من مشروع طريق «عين زارة - وادي الربيع»
- بدء المرحلة الرابعة من توسعة طريق عين زارة - وادي الربيع (صور)

وافتتح الدبيبة، في 26 نوفمبر 2022، المرحلة الرابعة من مشروع طريق «عين زارة - وادي الربيع»، رفقة عميد بلدية عين زارة ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة، واستغرق تنفيذ الطريق أكثر من 10 أشهر.

حضور الدبيبة لافتتاح المرحلة الخامسة من مشروع «طريق عين زارة – وادي الربيع»، الإثنين 6 مارس 2023. (المكتب افعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
حضور الدبيبة لافتتاح المرحلة الخامسة من مشروع «طريق عين زارة – وادي الربيع»، الإثنين 6 مارس 2023. (المكتب افعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
حضور الدبيبة لافتتاح المرحلة الخامسة من مشروع «طريق عين زارة – وادي الربيع»، الإثنين 6 مارس 2023. (المكتب افعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
حضور الدبيبة لافتتاح المرحلة الخامسة من مشروع «طريق عين زارة – وادي الربيع»، الإثنين 6 مارس 2023. (المكتب افعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
حضور الدبيبة لافتتاح المرحلة الخامسة من مشروع «طريق عين زارة – وادي الربيع»، الإثنين 6 مارس 2023. (المكتب افعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
حضور الدبيبة لافتتاح المرحلة الخامسة من مشروع «طريق عين زارة – وادي الربيع»، الإثنين 6 مارس 2023. (المكتب افعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
افتتاح المرحلة الخامسة من مشروع «طريق عين زارة – وادي الربيع»، الإثنين 6 مارس 2023. (المكتب افعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
افتتاح المرحلة الخامسة من مشروع «طريق عين زارة – وادي الربيع»، الإثنين 6 مارس 2023. (المكتب افعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
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