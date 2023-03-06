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نورلاند يناقش مع رئيس الكونغرس التباوي أهمية إشراك الليبيين في العملية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 مارس 2023, 07:50 مساء
نورلاند يناقش مع رئيس الكونغرس التباوي أهمية إشراك الليبيين في العملية السياسية
نورلاند رفقة رئيس الكونغرس التباوي عيسى عبدالمجيد. (السفارة الأميركية في ليبيا)
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اجتمع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند مع رئيس الكونغرس التباوي عيسى عبدالمجيد، بحسب ما أعلنته السفارة الأميركية في ليبيا عبر حسابها على «تويتر» اليوم الإثنين.

وقالت السفارة في تغريدة عن اللقاء إن نورلاند ناقش مع عبدالمجيد «أهمية إشراك كل الشعب الليبي في العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة لإرساء مسار للانتخابات والاستقرار».

خطة أممية لإجراء الانتخابات في ليبيا خلال 2023
وأعلن الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، أمام مجلس الأمن الدولي في 27 فبراير، خطته الرامية لدفع العملية السياسية والتمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال العام 2023.

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وتنص خطة باتيلي على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات في ليبيا تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.

السفارة الأميركية تحث القادة الليبيين على التعاطي مع خطة باتيلي
وقالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، مساء الخميس الماضي، إن مقترح باتيلي «لآلية تُمكن (من إجراء) الانتخابات يحفز الجسم السياسي الليبي»، مؤكدة أنه «سوف يُبنى على التقدم الذي أحرزه كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في التوصل إلى قاعدة قانونية للانتخابات»، وفق تغريدة نشرتها عبر حسابها على «تويتر».

وحثت السفارة الأميركية في تغريدة ثانية القادة الليبيين الرئيسيين «على التعاطي مع مخطط الممثل الخاص للأمين العالم للأمم المتحدة بطريقة بناءة». واعتبرت في تغريدة ثالثة أن «هذه اللحظة تمثل فرصة لهم لإظهار أنهم (مجلسي النواب والدولة) فعلا متفانون في خدمة احتياجات الشعب الليبي».

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