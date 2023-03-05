  • Alwasat News
Atwasat

إعادة 12 هنديا تقطعت بهم السبل في ليبيا إلى بلادهم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 مارس 2023, 10:50 مساء
إعادة 12 هنديا تقطعت بهم السبل في ليبيا إلى بلادهم
عدد من الهنود الذين أعيدوا من ليبيا عبر تونس. (موقع «ذا إيكونوميك تايمز»)
alwasat radio

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأحد، إعادة 12 من رعاياها تقطعت بهم السبل في ليبيا خلال الشهرين الماضيين، وذلك بفضل جهد مشترك بين اللجنة الوطنية للأقليات ووزارة الشؤون الخارجية والسفارة الهندية في تونس، على ما أفادت وسائل إعلام هندية.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للأقليات إقبال سينغ لالبورا، أن الهنود الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا جرى إجلاؤهم بمساعدة وزارة الشؤون الخارجية والسفارة الهندية في تونس، مشيرًا إلى أن لجنته تعمل باستمرار وتجري مناقشات مع وزير الخارجية حتى لا ترتكب فظائع ضد الأقليات التي تعيش خارج الهند ولا يواجهون أي مشاكل، بحسب موقع «ذا تايمز أو انديا».

ملابسات وصول الهنود إلى ليبيا
وقال موقع «ذا إيكونوميك تايمز» إن هؤلاء الهنود «من إقليم البنجاب ونقلوا إلى ليبيا من دبي بشكل غير قانوني من قبل وكيل وعدهم بوظائف مربحة وراتب جيد وحياة سعيدة». ونقل أن اللجنة الوطنية للأقليات أفادت في بيان أنه بعد نقلهم إلى ليبيا، «عُرض عليهم وظائف في شركات خاصة دون أي راتب وجرى الاحتفاظ بهم كعمالة قسرية. كما زعموا أنهم تعرضوا للضرب المبرح ولم يقدم لهم حتى الطعام المناسب».

- «داخلية الموقتة»: إطلاق الهنود المخطوفين في الشويرف
- وصول طاقم فني هندي إلى محطة الخليج البخارية بسرت
- «داعش- خرسان» يكشف لأول مرة هوية انتحاري هندي في ليبيا

وأضاف الموقع الهندي أن رئيس اللجنة الوطنية للأقليات تلقى مطالبات من بعض القادة المحليين لإعادة هؤلاء المواطنين من ليبيا، وأحالها إلى وزارة الخارجية في 6 فبراير الماضي، وطلب منها مباشرة الإجراءات الخاصة بإعادتهم، كما جرى الاتصال بالسفارة الهندية في تونس للمساعدة.

مساعدة أحد سكان بنغازي للهنود
وأضاف موقع «ذا إيكونوميك تايمز» أن السفارة الهندية في تونس أبلغت عن مساعدة أحد سكان مدينة بنغازي لهؤلاء الهنود الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا حيث قدم لهم المساعدة وإمدادات الإغاثة، مشيرة إلى أن 4 من أصل 12 هنديًا أعيدوا بنجاح من ليبيا في 12 فبراير، بينما أعيد 8 الباقون في الثاني من مارس الجاري.

رئيس اللجنة الوطنية للأقليات إقبال سينغ لالبورا. (الإنترنت)
رئيس اللجنة الوطنية للأقليات إقبال سينغ لالبورا. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - إقرار التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري

كاريكاتير خيري - إقرار التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري
قائمة مختصرة لإنتر في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة

قائمة مختصرة لإنتر في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة
عبدالحميد بسيوني: خطوة تدريبية جديدة مع الأخضر

عبدالحميد بسيوني: خطوة تدريبية جديدة مع الأخضر
«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال

«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال
شاهد عبر قناة الوسط «WTV» حديث قشوط والزواغي عقب تعادل المحلة وأساريا في «دورينا»

شاهد عبر قناة الوسط «WTV» حديث قشوط والزواغي عقب تعادل المحلة وأساريا في ...
دراسة: امتطاء الخيول في أوروبا بدأ قبل 5 آلاف سنة

دراسة: امتطاء الخيول في أوروبا بدأ قبل 5 آلاف سنة
شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف

شاهد.. «في التسعين» عبر «WTV» يناقش أسباب تهديد الدوري الليبي بالتوقف
مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بـ201 في 247 مباراة

مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان بـ201 في 247 مباراة
الأمير هاري: شعرت دائما بأنني «مختلف» عن أفراد العائلة الملكية

الأمير هاري: شعرت دائما بأنني «مختلف» عن أفراد العائلة الملكية
مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش

مدرب الريال: لا توجد مشكلة في تجديد عقد مودرتش
تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري

تعرف على ترتيب المجموعتين بعد نهاية الأسبوع الثالث لإياب الدوري
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهات اليوم
ميلوني: ليبيا مهمة لإيطاليا.. وبإمكان الإمارات لعب دور حاسم في استقرارها

ميلوني: ليبيا مهمة لإيطاليا.. وبإمكان الإمارات لعب دور حاسم في استقرارها
كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا
يظل تحت الملاحظة.. البيت الأبيض: بايدن أصيب بالسرطان وشفي الآن تماما

يظل تحت الملاحظة.. البيت الأبيض: بايدن أصيب بالسرطان وشفي الآن تماما
رحومة ونجم في ضيافة قناة الوسط «WTV» لتحليل مواجهتي «الخمس × الاتحاد» و «النصر × التحدي»

رحومة ونجم في ضيافة قناة الوسط «WTV» لتحليل مواجهتي «الخمس × الاتحاد» و «النصر ×...
عبر قناة الوسط «WTV» ثلاث مواجهات مهمة في «دورينا».. السبت

عبر قناة الوسط «WTV» ثلاث مواجهات مهمة في «دورينا».. السبت
المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب

المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحويج: السلع الأساسية متوفرة بشكل كامل خلال شهر رمضان
الحويج: السلع الأساسية متوفرة بشكل كامل خلال شهر رمضان
وفد دبلوماسي من بغداد يصل ليبيا لتقديم الخدمات القنصلية للجالية العراقية
وفد دبلوماسي من بغداد يصل ليبيا لتقديم الخدمات القنصلية للجالية ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: الجفاف يهدد المحاصيل في ليبيا
شاهد في «اقتصاد بلس»: الجفاف يهدد المحاصيل في ليبيا
وفد اقتصادي فلسطيني في ليبيا هذا الشهر بحثا عن استثمارات مشتركة
وفد اقتصادي فلسطيني في ليبيا هذا الشهر بحثا عن استثمارات مشتركة
إعادة 12 هنديا تقطعت بهم السبل في ليبيا إلى بلادهم
إعادة 12 هنديا تقطعت بهم السبل في ليبيا إلى بلادهم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)
انحسار المياه عن الشواطئ.. هل تشهد ليبيا تسونامي؟ (فيديو)...
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس
بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس...
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»...
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير مصرح بها جمركيا
مصدر غربي لـ«بوابة الوسط»: الأموال المضبوطة مع الطرابلسي غير......
عبدالله منصور يصل النيجر (صور)
عبدالله منصور يصل النيجر (صور)...
المزيد
ملتقى الأعمال المصري- الليبي يستكشف فرص الاستثمار الثنائية
ملتقى الأعمال المصري- الليبي يستكشف فرص الاستثمار الثنائية...
194 شركة تشارك في معرض ليبيا للغذاء بطرابلس
194 شركة تشارك في معرض ليبيا للغذاء بطرابلس...
شاهد في «وسط الخبر»: الاستفتاء.. دوران جديد حول الأزمة
شاهد في «وسط الخبر»: الاستفتاء.. دوران جديد حول الأزمة...
إعادة 12 هنديا تقطعت بهم السبل في ليبيا إلى بلادهم
إعادة 12 هنديا تقطعت بهم السبل في ليبيا إلى بلادهم...
وفد اقتصادي فلسطيني في ليبيا هذا الشهر بحثا عن استثمارات مشتركة
وفد اقتصادي فلسطيني في ليبيا هذا الشهر بحثا عن استثمارات ......
المزيد