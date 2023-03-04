«الكهرباء»: استكمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، استكمال مشروع خط نقل الطاقة «الرويس- أبوعرقوب» جهد «400 ك.ف».

وقالت في بيان مقتضب، إن شركة «مصراتة الغد» تجري حاليا أعمال تركيب الأبراج وشد الأسلاك من ناحية أبوعرقوب؛ وذلك تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل؛ بهدف زيادة استقرارية وموثوقية الشبكة العامة والاستفادة من نقل الطاقة المنتجة من محطات التوليد إلى الشبكة.

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وفي وقت سابق، أعلنت شركة الكهرباء في بيان، إجراء إصلاحات وصيانة في الزاوية شملت فك التحويرات وإرجاعها إلى وضعها الأصلي على دائرتي (الرويس- بئر الغنم) رقمي (1 و2) جهد (220 ك.ف).

من أعمال استكمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب، 4 مارس 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال استكمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب، 4 مارس 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال استكمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب، 4 مارس 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال استكمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب، 4 مارس 2023. (شركة الكهرباء)

من أعمال استكمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس- أبوعرقوب، 4 مارس 2023. (شركة الكهرباء)