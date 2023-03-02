باكستان تنسق مع السلطات الليبية لنقل رفات ضحايا تحطم قارب هجرة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن سفاراتيها في طرابلس وروما تعملان بنشاط مع السلطات الليبية والإيطالية من أجل رعاية الناجين الباكستانيين ونقل رفات الموتى بعد حادثتي غرق قاربي هجرة.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بالوش في مؤتمرها الصحفي اليوم الخميس في إسلام أباد، إن سفارة باكستان في ليبيا تسهل عملية التعرف على الجثث ونقل رفات الموتى إلى باكستان بدعم من السلطات المحلية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

مقتل 7 باكستانيين من بين 59 آخرين في البحر المتوسط قرب إيطاليا

وحسب وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية فقد قتل سبعة باكستانيين من بين 59 شخصا عندما اصطدم قارب شراعي خشبي يحمل نحو 200 مهاجر بالصخور على الساحل الجنوبي لإيطاليا في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

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وكان على متن القارب أناس من أفغانستان وباكستان والصومال وإيران. وانتُشلت جثث الغرقى من شاطئ منتجع قريب في منطقة كلابريا، وعُثر بين الغرقى على 12 جثة لأطفال، بينهم رضيع. وأفادت تقارير بأن عددا كبيرا من الباكستانيين تجاوز العشرين شخصا كانوا على متن القارب الغارق.

وعلّق رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف على تلك التقارير، معربا عن «قلقه وأسفه العميق»، كما أصدر تعليماته للدبلوماسيين الباكستانيين بـ«التحقق من الأنباء بأقصى سرعة ممكنة».