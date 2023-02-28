منشور للدبيبة باعتبار «مركز ضمان الجودة» المختص باعتماد ومعادلة المراحل التعليمية

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة منشورًا، اليوم الثلاثاء، باعتبار مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية، هو الوحيد المختص بالاعتماد والمعادلة لكافة المراحل التعليمية.

جاء ذلك في المنشور رقم 3 للعام 2023، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 131 لسنة 2023 المتضمن تحديد تبعية المركز لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

- المركز الوطني لضمان جودة التعليم يعتمد أول مؤسسة تعليمية حكومية

- 6 كليات بجامعة طرابلس تقدم مستنداتها للحصول على الاعتماد المؤسسي

ونص المنشور على أن مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو المختص دون غيره باعتماد المؤسسات التعليمية في جميع مراحلها، نظرًا لما يمثله هذا الموضوع من أهمية تستوجب رعايته من خلال جهة إدارية واحدة دون غيرها، وتفاديًا لأي مخالفات أو تجاوزات بالخصوص.

وطلب المنشور من الوزارات المعنية إلغاء أي أجسام إدارية تخالف ما ورد بالقرار الصادر مع إحالة أي مستندات أو بيانات تتعلق بهذا الشأن إلى مركز ضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية.