واقعة سرقة تقود إلى مداهمة معمل خمور في الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن الخُمس، اليوم الأحد، ضبط شخصين في واقعة سرقة، ليقود القبض عليهما إلى مداهمة معمل خمور في المدينة.

وتعود تفاصيل الواقعة، وفق بيان المديرية، إلى ورود برقية من مركز شرطة الخمس إلى قسم البحث الجنائي بالمديرية، بشأن تعرض أحد المواطنين لواقعة سرقة من قبل أشخاص مجهولي الهوية.

ضبط شخصين في الخمس

وأضاف البيان أن عمليات البحث «أسفرت عن ضبط شخصين، الأول يدعى (ع. أ. أ)، والثاني يدعى (م. ع. أ)، وذلك بعد ملاحقتهما ودخولهما حجرة تحت الإنشاء تخص أحد المقبوض عليهما».

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وكشف البيان العثور على معدات تستعمل لتصنيع الخمور وبعض القنينات بداخل الحجرة، موضحا أن «عدد القنينات هو 18 قنينة سعة سبعة لتر بها خمور محلية الصنع». وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وفتح محضر بالخصوص وإحالتهما إلى جهات الاختصاص.