مديرية أمن بنغازي: مداهمة أوكار فساد في الماجوري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، في بيان مقتضب منذ قليل، مُداهمة «أوكار الفساد بمنطقة الماجوري من قبل القوات المسلحة ومديرية أمن بنغازي والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية»، بعد نحو أسبوعين من حملة مماثلة استهدفت حيين آخرين في بنغازي.

ونشرت الصفحة الرسمية للمديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورا تظهر عمليات المداهمة والقبض على عدد من الأشخاص بحضور العقيد صدام حفتر آمر لواء طارق بن زياد ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم . فيما أفاد شهود عيان بوقوع «إطلاق نار ومداهمات ضد تجار المخدرات والخمور في الماجوري».

- بيان من «داخلية باشاغا» بشأن الحملة الأمنية في بنغازي

- قوة من الجيش والشرطة تداهم حيين شهيرين في بنغازي وتقبض على مروجي مخدرات وخمور

عملية أمنية أبوهديمة والوحيشي

وفي 11 فبراير الجاري، شهدت مدينة بنغازي حملة أمنية، استهدفت أوكار الجريمة المنظمة في المدينة، وفق وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب. فيما قالت مديرية أمن بنغازي إن قوة مشتركة من الجيش والشرطة داهمت حيي أبوهديمة والوحيشي الشهيرين، ضمن حملة واسعة ضد تجار ومروجي المخدرات والخمور في المدينة، ما أسفر عن اعتقال عديد من أولئك المروجين.

من حملة المداهمات في منطقة الماجوري ببنغازي، 26 فبراير 2023. (مديرية أمن بنغازي)

من حملة المداهمات في منطقة الماجوري ببنغازي، 26 فبراير 2023. (مديرية أمن بنغازي)

من حملة المداهمات في منطقة الماجوري ببنغازي، 26 فبراير 2023. (مديرية أمن بنغازي)