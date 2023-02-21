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الحداد يتابع التجهيزات النهائية لإجراء التمرين التعبوي «أسد الصحراء 2023»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 فبراير 2023, 10:51 مساء
الحداد يتابع التجهيزات النهائية لإجراء التمرين التعبوي «أسد الصحراء 2023»
زيارة الحداد إلى مقر رئاسة أركان القوات البرية، الإثنين 20 فبراير 2023. (رئاسة الأركان العامة)
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أجرى رئيس الأركان العامة التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق محمد الحداد، زيارة إلى مقر رئاسة أركان القوات البرية، وذلك للوقوف على التجهيزات النهائية لإجراء التمرين التعبوي «أسد الصحراء 2023»، وفق رئاسة الأركان العامة.

وكان في استقبال الحداد لدى وصوله صباح أمس الإثنين إلى مقر رئاسة أركان القوات البرية، رئيس أركان القوات البرية، ورئيس هيئة العمليات، ومدير إدارة التدريب، وعدد من الضباط وضباط الصف من منتسبي الجيش الليبي.

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وأوضحت رئاسة الأركان العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الحداد اطلع خلال الزيارة «على الخطط التدريبية الميدانية التعبوية على يد نخبة من ضباط المؤسسة العسكرية، كما تابع تجهيز كافة الدبابات وعربات الـBMB من مفرزة الصيانة بالرئاسة، وهي التي ستكون بها تنفيذ التمرين».

أهداف التمرين التعبوي أسد الصحراء 2023
وأضافت رئاسة الأركان العامة أن رئاسة أركان القوات البرية «تتطلع من خلال إجراء التمرين التعبوي (أسد الصحراء)، إلى إبراز ألوية المشاة وفوج المدفعية، دعمًا لقوة المؤسسة العسكرية برئاسة أركان القوات البرية، وكذلك رفع مهارات وتأهيل ضباط وأفراد الجيش الليبي بوحدات رئاسة الأركان القوات البرية على الأسلوب الأمثل لاستخدام الأسلحة والمعدات الحربية وتنفيذ المهام القتالية المختلفة».

زيارة الحداد إلى مقر رئاسة أركان القوات البرية، الإثنين 20 فبراير 2023. (رئاسة الأركان العامة)
زيارة الحداد إلى مقر رئاسة أركان القوات البرية، الإثنين 20 فبراير 2023. (رئاسة الأركان العامة)
زيارة الحداد إلى مقر رئاسة أركان القوات البرية، الإثنين 20 فبراير 2023. (رئاسة الأركان العامة)
زيارة الحداد إلى مقر رئاسة أركان القوات البرية، الإثنين 20 فبراير 2023. (رئاسة الأركان العامة)
زيارة الحداد إلى مقر رئاسة أركان القوات البرية، الإثنين 20 فبراير 2023. (رئاسة الأركان العامة)
زيارة الحداد إلى مقر رئاسة أركان القوات البرية، الإثنين 20 فبراير 2023. (رئاسة الأركان العامة)
زيارة الحداد إلى مقر رئاسة أركان القوات البرية، الإثنين 20 فبراير 2023. (رئاسة الأركان العامة)
زيارة الحداد إلى مقر رئاسة أركان القوات البرية، الإثنين 20 فبراير 2023. (رئاسة الأركان العامة)
زيارة الحداد إلى مقر رئاسة أركان القوات البرية، الإثنين 20 فبراير 2023. (رئاسة الأركان العامة)
زيارة الحداد إلى مقر رئاسة أركان القوات البرية، الإثنين 20 فبراير 2023. (رئاسة الأركان العامة)
زيارة الحداد إلى مقر رئاسة أركان القوات البرية، الإثنين 20 فبراير 2023. (رئاسة الأركان العامة)
زيارة الحداد إلى مقر رئاسة أركان القوات البرية، الإثنين 20 فبراير 2023. (رئاسة الأركان العامة)
زيارة الحداد إلى مقر رئاسة أركان القوات البرية، الإثنين 20 فبراير 2023. (رئاسة الأركان العامة)
زيارة الحداد إلى مقر رئاسة أركان القوات البرية، الإثنين 20 فبراير 2023. (رئاسة الأركان العامة)
زيارة الحداد إلى مقر رئاسة أركان القوات البرية، الإثنين 20 فبراير 2023. (رئاسة الأركان العامة)
زيارة الحداد إلى مقر رئاسة أركان القوات البرية، الإثنين 20 فبراير 2023. (رئاسة الأركان العامة)
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