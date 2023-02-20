بقوة 3.7 ريختر.. هزتان أرضيتان أمس قبالة ساحل طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

كشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي وقوع هزتين أرضيتين قبالة ساحل العاصمة طرابلس أمس الأحد.

ووقعت الهزة الأولى بتوقيت السابعة و28 دقيقة على عمق 39 كيلومترا في البحر المتوسط، وبقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، وفق المركز.

ثم حدثت الهزة الثانية في العاشرة و29 دقيقة على عمق عشرة كيلومترات في البحر، بقوة سجلت 3.7 درجة على مقياس ريختر.

هزات أرضية في المرج ودرنة

وشهدت المرج أربعة هزات أرضية منذ منتصف شهر فبراير الجاري، شعر بها سكان المدينة، لكن أقواها حدث يوم الجمعة الماضي في العاشرة والنصف صباحا، حسب إذاعة المرج المحلية، وهو ما دعا الجهات المختصة في طرابلس وبنغازي إلى تشكيل غرفتي طوارئ مختصتين بالمدينة لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهتها.

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وفي السادس من فبراير، وقعت هزة أرضية بقوة أربعة درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل مدينة درنة، ولم يشعر بها سكان المدينة، وجاءت هذه الهزة إثر الزلزال الأخير الذي ضرب مناطق جنوب تركيا وشمال سورية.

إحداثيات الهزتين الأرضيتين نقلا عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.