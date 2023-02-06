هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون بها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مؤسسة «رؤية» الليبية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، أن المجسات الدولية سجلت «هزة ارتدادية بقوة 4 ريختر بالبحر قبالة مدينة درنة مساء الإثنين عند الساعة 16:05» بتوقيت ليبيا، كما أن موقع «VolcanoDiscovery» أكد على أن «زلزال وقع شرق البحر الأبيض المتوسط ، على بعد 36 كم شمال شرق درنة».

وتواصلت «بوابة الوسط» مساء الأثنين مع عدد من سكان مدينة درنة أكدو فيها «عدم شعورهم بالهزة الأرضية التي أعلنت عنها عدد من المواقع والمؤسسات العلمية».

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وضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.9 درجة وسط تركيا وشمال غرب سورية، اليوم الإثنين، مما أسفر عن مصرع المئات إذ انهارت مبان في المنطقة التي تكسوها الثلوج، فيما بدأ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض. وشعر سكان قبرص ولبنان ومصر بالزلزال الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم.