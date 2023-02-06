  • Alwasat News
Atwasat

هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون بها

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 07:13 مساء
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون بها
كورنيش مدينة درنة 6 فبراير 2023. (تصوير: مدحت الشاعري).
alwasat radio

أعلنت مؤسسة «رؤية» الليبية لعلوم الفضاء وتطبيقاته، أن المجسات الدولية سجلت «هزة ارتدادية بقوة 4 ريختر بالبحر قبالة مدينة درنة مساء الإثنين عند الساعة 16:05» بتوقيت ليبيا، كما أن موقع «VolcanoDiscovery» أكد على أن «زلزال وقع شرق البحر الأبيض المتوسط ، على بعد 36 كم شمال شرق درنة». 

وتواصلت «بوابة الوسط» مساء الأثنين مع عدد من سكان مدينة درنة أكدو فيها «عدم شعورهم بالهزة الأرضية التي أعلنت عنها عدد من المواقع والمؤسسات العلمية».

- انقطاع الكهرباء عن المنطقة الممتدة من المرج إلى درنة لليوم الثاني
- ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسورية إلى 2300 قتيل

وضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.9 درجة وسط تركيا وشمال غرب سورية، اليوم الإثنين، مما أسفر عن مصرع المئات إذ انهارت مبان في المنطقة التي تكسوها الثلوج، فيما بدأ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض. وشعر سكان قبرص ولبنان ومصر بالزلزال الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسورية إلى 2300 قتيل

ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسورية إلى 2300 قتيل
كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا

كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا
المعهد الجيولوجي الدنماركي: سكان غرينلاند شعروا بالهزّات الناجمة عن زلزال تركيا

المعهد الجيولوجي الدنماركي: سكان غرينلاند شعروا بالهزّات الناجمة عن زلزال تركيا
زلزال جديد بقوة 7.5 درجة يضرب جنوب شرق تركيا

زلزال جديد بقوة 7.5 درجة يضرب جنوب شرق تركيا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مثلث برمودا الرياضي.. ولا يوجد من يقاضي

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مثلث برمودا الرياضي.. ولا يوجد من يقاضي
بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على «فيسبوك»

بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على «فيسبوك»
بيونسيه الأكثر فوزا على الإطلاق.. الفائزون في جوائز «غرامي» 2023

بيونسيه الأكثر فوزا على الإطلاق.. الفائزون في جوائز «غرامي» 2023
بدونة المدن وترييفها

بدونة المدن وترييفها
من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي

من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي
36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار

36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار
شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي

شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي
لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم

لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم
كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان

«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان
يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق

يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق
إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب

إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب
برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب

برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب
في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟

في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس الدولة يصوّت على إجازة 28 مرشحًا للمناصب السيادية
مجلس الدولة يصوّت على إجازة 28 مرشحًا للمناصب السيادية
باشاغا يُعيد تشكيل الجمعية العمومية لشركتي الاتصالات القابضة والنوعية
باشاغا يُعيد تشكيل الجمعية العمومية لشركتي الاتصالات القابضة ...
حفتر يستقبل باتيلي بمقر القيادة العامة في بنغازي
حفتر يستقبل باتيلي بمقر القيادة العامة في بنغازي
البرلمان العربي يدعو الأطراف الليبية إلى العودة للحوار ووضع خارطة طريق للانتخابات
البرلمان العربي يدعو الأطراف الليبية إلى العودة للحوار ووضع خارطة...
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون بها
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون بها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
وفاة 3 شباب في حادث مروري على الطريق بين العزيزية وبئر الغنم
وفاة 3 شباب في حادث مروري على الطريق بين العزيزية وبئر الغنم...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة ......
المزيد
إصابة 3 طلاب بسبب إطلاق نار داخل جامعة طبرق
إصابة 3 طلاب بسبب إطلاق نار داخل جامعة طبرق...
«حكومة الوحدة» ترسل فريقا فنيا لمساعدة تركيا في البحث عن ضحايا الزلزال
«حكومة الوحدة» ترسل فريقا فنيا لمساعدة تركيا في البحث عن ......
الدبيبة يوجه بالاهتمام ومتابعة المشروعات المتوقفة بالبلديات المستحدثة
الدبيبة يوجه بالاهتمام ومتابعة المشروعات المتوقفة بالبلديات ......
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون بها
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون ......
البرلمان العربي يدعو الأطراف الليبية إلى العودة للحوار ووضع خارطة طريق للانتخابات
البرلمان العربي يدعو الأطراف الليبية إلى العودة للحوار ووضع ......
المزيد