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إرسال الشحنة السادسة من المساعدات الليبية إلى ضحايا الزلزال في سورية وتركيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 07:10 مساء
إرسال الشحنة السادسة من المساعدات الليبية إلى ضحايا الزلزال في سورية وتركيا
الشحنة السادسة من المساعدات الليبية للمتضررين من الزلزال في سورية وتركيا المتجهة إلى مطار أضنة، الأحد 19 فبراير 2023. (حكومتنا)
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أعلنت منصة «حكومتنا»، اليوم الأحد، إرسال الشحنة السادسة من الأغذية والأدوية والمستلزمات الإيوائية والمعدات الطبية المخصصة للشعبين الشقيقين السوري والتركي، باتجاه مطار أضنة التركي.

وأوضحت المنصة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الشحنة السادسة التي انطلقت من مطار معيتيقة في طرابلس تأتي استمرارًا لأعمال الجسر الجوي من المساعدات الليبية دعمًا للمتضررين جراء الزلزال الذي أصاب محافظات في تركيا وسورية الأيام الماضية.

وأرسلت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الشحنة الخامسة من المساعدات الإنسانية التي شملت أدوية وأغذية إلى المناطق المتضررة من الزلزال في سورية وتركيا. كما وصلت الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية المقدمة من ليبيا إلى المتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق شمال غرب سورية إلى مخيم بخشين على الحدود السورية - التركية، على ما أعلنت منصة «حكومتنا» مساء الخميس الماضي.

- حكومة الدبيبة ترسل شحنة خامسة من الأدوية والأغذية لمتضرري الزلزال في سورية وتركيا
- وصول أول دفعة من المساعدات الليبية إلى مخيم بخشين على الحدود السورية - التركية

حملة شعبية لمساعدة ضحايا زلزال تركيا وسورية
وأطلقت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الجمعة، حملة شعبية لجمع تبرعات لمساعدة ضحايا زلزال تركيا وسورية. وحددت الحكومة نقاطًا للتبرع بميدان الشهداء أو عن طريق إرسال قيمة التبرع من إحدى القيم المتاحة (1-2-3-5-10) دنانير عبر الرسالة النصية «99399» أو عن طريق *USSD #939، وفق ما نقلت منصة «حكومتنا».

كما أوفدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة فريق بحث وإنقاذ وعددًا من الكوادر الطبية إلى تركيا، فيما أرسلت القيادة العامة طائرات مساعدة إلى سورية.

الشحنة السادسة من المساعدات الليبية للمتضررين من الزلزال في سورية وتركيا المتجهة إلى مطار أضنة، الأحد 19 فبراير 2023. (حكومتنا)
الشحنة السادسة من المساعدات الليبية للمتضررين من الزلزال في سورية وتركيا المتجهة إلى مطار أضنة، الأحد 19 فبراير 2023. (حكومتنا)
الشحنة السادسة من المساعدات الليبية للمتضررين من الزلزال في سورية وتركيا المتجهة إلى مطار أضنة، الأحد 19 فبراير 2023. (حكومتنا)
الشحنة السادسة من المساعدات الليبية للمتضررين من الزلزال في سورية وتركيا المتجهة إلى مطار أضنة، الأحد 19 فبراير 2023. (حكومتنا)
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