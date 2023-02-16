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وصول أول دفعة من المساعدات الليبية إلى مخيم بخشين على الحدود السورية - التركية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 فبراير 2023, 09:25 مساء
وصول أول دفعة من المساعدات الليبية إلى مخيم بخشين على الحدود السورية - التركية
وصول الفرق الليبية رفقة الدفعة الأولى من المساعدات إلى مخيم بخشين على الحدود السورية - التركية، الخميس 16 فبراير 2023. (حكومتنا)
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وصلت اليوم الخميس، الدفعة الأولى من المساعدات الإنسانية المقدمة من ليبيا إلى المتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق شمال غرب سورية إلى مخيم بخشين على الحدود السورية - التركية، على ما أعلنت منصة «حكومتنا» مساء اليوم الخميس.

ونشرت منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك» صورًا للفرق الليبية وشحنة المساعدات الإنسانية عند نقطة الحدود السورية - التركية، مشيرة إلى أن الفرق الليبية مكلفة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ومكون من كوادر جهاز الطب العسكري وفوج كشاف مصراتة

- «حكومة الوحدة» تعلن نقاط ووسائل التبرع لحملة دعم ضحايا زلزال تركيا وسورية
- حكومة الدبيبة ترسل شحنة خامسة من الأدوية والأغذية لمتضرري الزلزال في سورية وتركيا

وأضافت منصة «حكومتنا» أن مخيم بخشين الواقع على الحدود السورية - التركية، يضم أكثر من تسعة آلاف مواطن سوري.

حملة شعبية لمساعدة ضحايا زلزال تركيا وسورية
وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في وقت سابق اليوم، بدء التبرع، غدًا الجمعة، ضمن الحملة الشعبية لمساعدة ضحايا زلزال تركيا وسورية. وحددت الحكومة نقاطًا للتبرع بميدان الشهداء أو عن طريق إرسال قيمة التبرع من إحدى القيم المتاحة (1.2.3.5.10) دنانير عبر الرسالة النصية «99399» أو عن طريق *USSD #939، وفق ما نقلت منصة «حكومتنا».

كما أرسلت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة شحنة خامسة من الأدوية والأغذية إلى المناطق المتضررة من الزلزال في سورية وتركيا، مؤكدة تواصل الجسر الجوي للمساعدات من ليبيا، بالتنسيق مع السفارتين في الدولتين.

وصول الفرق الليبية رفقة الدفعة الأولى من المساعدات إلى مخيم بخشين على الحدود السورية - التركية، الخميس 16 فبراير 2023. (حكومتنا)
وصول الفرق الليبية رفقة الدفعة الأولى من المساعدات إلى مخيم بخشين على الحدود السورية - التركية، الخميس 16 فبراير 2023. (حكومتنا)
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