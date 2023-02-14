  • Alwasat News
Atwasat

«الرقابة الإدارية» ترفض قرار الدبيبة اقتصار المراجعة المالية على ديوان المحاسبة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 فبراير 2023, 11:17 مساء
«الرقابة الإدارية» ترفض قرار الدبيبة اقتصار المراجعة المالية على ديوان المحاسبة
صورة مركبة: رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي (يمين)، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة (يسار)
alwasat radio

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية رفضها كتاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الموجَّه للجهات العامة والمشار فيه إلى فتوى إدارة القانون، بشأن الاختصاص الحصري لديوان المحاسبة بالمراجعة المالية وفرض الرقابة المصاحبة والتعامل مع موظفي الديوان دون غيره.

جاء ذلك في منشور عبر صفحة الهيئة على «فيسبوك» ردًا على كتاب الدبيبة برقم 3036 المؤرخ في 6 فبراير 2023 الموجَّه إلى الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، بشأن الاختصاص الحصري لديوان المحاسبة بالمراجعة المالية وفرض الرقابة وفقًا لشروطها على الجهات التنفيذية، والاختصاص الاستثنائي المحدود لهيئة الرقابة الإدارية ببعض الإجراءات المتعلقة بالمخالفات والجرائم المالية بعد وقوعها، وحصر التعامل بالخصوص مع موظفي ديوان المحاسبة دون غيرهم.

الرقابة الإدارية تطالب الدبيبة بسحب كتابه
وأكدت الهيئة إلزامها الجهات الخاضعة لرقابتها؛ بدءًا من رئيس مجلس وزراء الحكومة بسحب كتابه الذي وصفته بـ«المخالف لأحكام القانون»، داعية كافة الجهات الأخرى بالتعاون مع أعضائها وموظفيها لـ«تجنُّب الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية وضمانًا لاستقرار مؤسسات الدولة».

وقالت الهيئة إن قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية «يُخالف قانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية ويحمل قدرًا كبيرًا من الخطورة وانحرافًا كبيرًا عن المقصد المرجو من فتوى إدارة القانون المشار إليها»، معتبرة أيضًا أن القرار «يمثل إخفاء للمعلومات الواجب إبلاغ الهيئة عنها ويعرض فاعله للمساءلة القانونية».

- «اقتصاد بلس»: تجاوزات بالملايين.. رصد مخالفات مالية لوزارة الحكم المحلي
- الرقابة الإدارية لمؤسسة النفط: لا معاملات مالية أو تحويلات إلا بعد اعتماد ميزانية 2023

الرقابة الإدارية تحذر الجهات الحكومية من الأخذ بكتاب الدبيبة
وطالبت بضرورة التعاون مع كافة أعضاء وموظفي الهيئة الفنيين واللجان المكلفة في أعمال الرقابة والمتابعة للجهات الخاضعة لرقابتها، محذّرة كافة الجهات من «مغبة الأخذ بما ورد بقرار الدبيبة تجنبًا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية».

وأضافت أن «تلكؤ وتأخر ديوان المحاسبة في قفل الحسابات» بالمخالفة لأحكام القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات، اضطر الهيئة إلى التدخل لـ«الحيلولة من ترسيخ ثقافة الإفلات والتنصل من العقاب التي تسعى الحكومة جاهدة إلى ترسيخها بمؤسسات الدولة»، بحسب منشور هيئة الرقابة الإدارية.

وقالت إنها لا تلتفت إلى «الافتئات على الهيئة بعدم أحقيتها في إجراء أعمال الرقابة المصاحبة على الأعمال الإدارية والفنية»، معتبرة أن «إدارة القانون تجاوزت حدود التفويض في اختصاص منح الفتوى القانونية لطالبها وتعدت على تشريع قانوني متمثل في قانون هيئة الرقابة الإدارية»، مشددة على أن «كل أنواع الرقابة تدخل ضمن اختصاصات الهيئة».

الرقابة الإدارية: ديوان المحاسبة «تدخل بشكل صريح في أعمال الهيئة»
وأشارت هيئة الرقابة الإدارية إلى أن ديوان المحاسبة «تدخل بشكل صريح في أعمال الهيئة بالمخالفة لأحكام القانون». وتابعت أن «فتوى إدارة القانون محل العرض قد نفت عن هيئة الرقابة الإدارية اختصاصها في تحقيق رقابة إدارية فعالة عن المال العام بالجهات الخاضعة لرقابتها، وهو ما يمكن دفعه بموجب أحكام المادة 24 من قانون إنشاء الهيئة رقم 20 لسنة 2013 والتي جاء فيها: تهدف الهيئة إلى تحقيق رقابة إدارية فعالة على الأجهزة التنفيذية في الدولة ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى تحقيقها مسؤولياتها وأدائها واجباتها في مجالات اختصاصاتها وتنفيذها القوانين واللوائح».

وتابعت الهيئة أنه «لا يستقيم للجان المتابعة والتقييم معرفة الإجراءات القانونية والمالية المتخذة حيال الموظفين المنقطعين أو المتغيبين عن العمل دون الرجوع إلى بعض المستندات والقوائم المالية للموظفين المعنيين ولا يختلف الحال كذلك عن تسوية السلف والعهد المالية المختلفة، للوقوف على مدى التزام الموظفين يتسويتها في مواعيدها المحددة من عدمه».

منشور هيئة الرقابة الإدارية للرد على كتاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة (صفحة الهيئة على فيسبوك)
منشور هيئة الرقابة الإدارية للرد على كتاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة (صفحة الهيئة على فيسبوك)
منشور هيئة الرقابة الإدارية للرد على كتاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة (صفحة الهيئة على فيسبوك)
منشور هيئة الرقابة الإدارية للرد على كتاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة (صفحة الهيئة على فيسبوك)
منشور هيئة الرقابة الإدارية للرد على كتاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة (صفحة الهيئة على فيسبوك)
منشور هيئة الرقابة الإدارية للرد على كتاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة (صفحة الهيئة على فيسبوك)
منشور هيئة الرقابة الإدارية للرد على كتاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة (صفحة الهيئة على فيسبوك)
منشور هيئة الرقابة الإدارية للرد على كتاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة (صفحة الهيئة على فيسبوك)
منشور هيئة الرقابة الإدارية للرد على كتاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة (صفحة الهيئة على فيسبوك)
منشور هيئة الرقابة الإدارية للرد على كتاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة (صفحة الهيئة على فيسبوك)
منشور هيئة الرقابة الإدارية للرد على كتاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة (صفحة الهيئة على فيسبوك)
منشور هيئة الرقابة الإدارية للرد على كتاب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة (صفحة الهيئة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية

رئيس «فاغنر»: باخموت لن تسقط قريبا فهناك مقاومة قوية
الحرب الأوكرانية تغير الوضع الجيوسياسي في العالم.. كيف حدث ذلك؟

الحرب الأوكرانية تغير الوضع الجيوسياسي في العالم.. كيف حدث ذلك؟
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء

حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء
«طيران الهند» تطلب شراء 250 طائرة إيرباص

«طيران الهند» تطلب شراء 250 طائرة إيرباص
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة الجماهير الكروية وحكاية المدينة الرياضية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: فرحة الجماهير الكروية وحكاية المدينة ...
شاهد.. الدبيبة: الدوري الليبي يعود الأسبوع المقبل والمنتخبات تعاني الفوضى وطرحت 3 أسئلة في الاجتماع

شاهد.. الدبيبة: الدوري الليبي يعود الأسبوع المقبل والمنتخبات تعاني الفوضى وطرحت ...
تشاووش أوغلو يتحدث عن المساعدات الليبية إلى تركيا في محنة الزلزال

تشاووش أوغلو يتحدث عن المساعدات الليبية إلى تركيا في محنة الزلزال
الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية

الأمم المتحدة: أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا بالزلزال في تركيا وسورية
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي.. والمهدية يحقق مفاجأة أمام النهضة

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج دوري الدرجة الأولى الليبي.. والمهدية يحقق مفاجأة أمام...
تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص

تفشي فيروس «ماربورغ» في غينيا.. ووفاة 9 أشخاص
البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية

البيت الأبيض عن الأجسام الطائرة: لا مؤشر إلى أنشطة لكائنات فضائية
قطر تشحن كبائن ومنازل متنقلة إلى مناطق الزلزال بتركيا وسورية

قطر تشحن كبائن ومنازل متنقلة إلى مناطق الزلزال بتركيا وسورية
الجيش الفرنسي: مجموعة فاغنر الروسية العسكرية «خصم مخيف»

الجيش الفرنسي: مجموعة فاغنر الروسية العسكرية «خصم مخيف»
معضلة العاصمة في ليبيا وحلها في فكر العنيزي

معضلة العاصمة في ليبيا وحلها في فكر العنيزي
تهاوي نجوم باريس سان جرمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ «المترنح» في دوري الأبطال

تهاوي نجوم باريس سان جرمان قبل مواجهة بايرن ميونيخ «المترنح» في دوري الأبطال
الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب

الأولمبي يعلن حضوره مع الحكام لملعب «أبوسليم» والاتحاد يغيب
إطلاق وكيل وزارة الدفاع الأسبق الصديق الغيثي

إطلاق وكيل وزارة الدفاع الأسبق الصديق الغيثي
المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا

المنقوش: ليبيا تخصص 50 مليون دولار للمساهمة في إعمار جنوب تركيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المجلس الأعلى: القضاء سيظل طوق النجاة للوطن دون التدخل في الأعمال السياسية
المجلس الأعلى: القضاء سيظل طوق النجاة للوطن دون التدخل في الأعمال...
حليمة عبدالرحمن تبحث التعاون مع المغرب في الملف القضائي
حليمة عبدالرحمن تبحث التعاون مع المغرب في الملف القضائي
بلدية عين زارة توضح آلية اختيار المستفيدين بمبادرة الإسكان الشبابي
بلدية عين زارة توضح آلية اختيار المستفيدين بمبادرة الإسكان ...
فلسطين تبحث عن «منفذ تجاري» مع ليبيا للانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي
فلسطين تبحث عن «منفذ تجاري» مع ليبيا للانفكاك عن اقتصاد الاحتلال ...
حكومة باشاغا تتعهد بتسديد 50% من ديون الشركات المشغلة لمركز بنغازي الطبي
حكومة باشاغا تتعهد بتسديد 50% من ديون الشركات المشغلة لمركز ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
المزيد
«الرقابة الإدارية» ترفض قرار الدبيبة اقتصار المراجعة المالية على ديوان المحاسبة
«الرقابة الإدارية» ترفض قرار الدبيبة اقتصار المراجعة المالية......
«الكهرباء»: استيراد معدات ألمانية لصيانة محطة شمال بنغازي
«الكهرباء»: استيراد معدات ألمانية لصيانة محطة شمال بنغازي...
اللافي أمام ملتقى «المؤثرين الليبيين»: الشباب هم صناع السلام
اللافي أمام ملتقى «المؤثرين الليبيين»: الشباب هم صناع السلام...
حكومة باشاغا تتعهد بتسديد 50% من ديون الشركات المشغلة لمركز بنغازي الطبي
حكومة باشاغا تتعهد بتسديد 50% من ديون الشركات المشغلة لمركز ......
فلسطين تبحث عن «منفذ تجاري» مع ليبيا للانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي
فلسطين تبحث عن «منفذ تجاري» مع ليبيا للانفكاك عن اقتصاد ......
المزيد