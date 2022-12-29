الرقابة الإدارية لمؤسسة النفط: لا معاملات مالية أو تحويلات إلا بعد اعتماد ميزانية 2023

القاهرة - بوابة الوسط

وجهت هيئة الرقابة الإدارية، المؤسسة الوطنية للنفط، «لإيقاف كل المعاملات المالية والتحويلات» إلى حين اعتماد الميزانية العامة للعام 2023.

جاء ذلك في الخطاب بتوقيع رئيس الهيئة سليمان الشنطي، بتاريخ اليوم الخميس، إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة فرحات بن قدارة، اطلعت عليه «بوابة الوسط».

وأشار الخطاب إلى كتاب مدير مكتب شؤون رئاسة مجلس النواب، الموجه إلى المؤسسة، بشأن تعليمات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعدم صرف أو تحويل أي مبالغ مالية إلى أي جهة إلى حين اعتماد الميزانية.

الصور يدعو مؤسسة النفط إلى وقف المعاملات المالية الخاصة بـ«ليركو»

وأمس الأربعاء، طلب النائب العام المستشار الصديق الصور، من بن قدارة وقف تنفيذ أي معاملة مالية أو إدارية تتعلق باتفاق التخارج مع الشريك الأجنبي في الشركة الإماراتية الليبية القابضة «ليركو»، وفق رسالة اطلعت عليها «بوابة الوسط».

وأرجع الصور الطلب إلى البلاغ المرفوع إليه حيال النشاط الإداري للقائمين على إدارة «ليركو»، والشركات المملوكة لها، خصوصًا انتقاء مشروعية اتفاق التخارج مع الشريك الأجنبي (الشركة الإماراتية الأفريقية للاستثمارات).

لا إجراءات مصرفية إلى مؤسسة النفط إلا بموافقة لجنة رقابية

كما طلب الصور في رسالة ثانية من مدير إدارة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي، «عدم إجراء أي حوالات مصرفية» إلى المؤسسة والشركات التابعة لها إلا بعد الحصول على موافقة لجنة تقييم المعاملات المالية للمؤسسة وشركاتها، وهي اللجنة التي شكلها رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وفي رسالة ثالثة إلى وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، طلب الصور من الحكومة «اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق أفضل المخرجات من اتفاق التخارج مع الشركة الإماراتية الليبية القابضة، وموافاة النيابة العامة بالتطورات التي تطرأ على نتائج الاتفاق في حينه».

أصل الخلاف حول إدارة «ليركو»

وتدير الشركة الليبية الإماراتية «ليركو» مصفاة رأس لانوف النفطية، ويشترك في ملكيتها كل من المؤسسة الوطنية للنفط ممثلة عن الدولة الليبية، وشركة «تراستا» التابعة لمجموعة «الغرير» الإماراتية.

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ودار جدل بشأن إدارة «ليركو» مؤخرًا بعد إقالة رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط السابق مصطفى صنع الله، وفي 29 أغسطس الماضي، دعا صنع الله إلى ضرورة تأجيل تعيين ممثلي المؤسسة في الشركة، والانتظار إلى حين تعيين خبير دولي لتقييم حصة الشريك الإماراتي فيها.

بعد ذلك، قال مجلس إدارة مؤسسة النفط برئاسة فرحات بن قدارة في بيان، إن صنع الله «يمارس التضليل»، وأنه ترأس مجلس «ليركو) منذ العام 2011، إلى أن قام هو بإعادة تشكيل المجلس من جديد في العام 2018.

وأضاف البيان أنه لا نية لمجلس إدارة المؤسسة الحالي في إحداث أي تغيير بمجلس إدارة «ليركو»، منوهًا بأن «المدير القضائي للشركة مستمر في عمله».