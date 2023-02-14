استعادة «الذئبة كابيتولينا» خلال عملية أمنية لجهاز دعم الاستقرار بالأصابعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، اليوم الثلاثاء، استعادة «الذئبة كابيتولينا» وهي قطة أثرية ثمينة كانت مسروقة من متحف السرايا الحمراء، وذلك خلال عملية أمنية نوعية بمنطقة الأصابعة تحت إشراف مكتب النائب العام.

وأكد جهاز دعم الاستقرار أن أعضاء مكتب التحقيقات والتحري الغربية التابعين للجهاز أعدوا كمينًا محكمًا بمشاركة مكتب الجهاز في نسمة وغريان وقاموا بمداهمة مكان بمنطقة الأصابعة في «عملية نوعية» وعثروا فيه على القطعة الأثرية «الذئبة كابيتولينا»، مشيرًا إلى فرار المشتبه به بسبب وعورة التضاريس الجغرافية للمنطقة.

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وأوضح جهاز دعم الاستقرار عبر صفحته على «فيسبوك» أن العملية جرت تحت إشراف مكتب النائب العام ومدير نيابة شمال طرابلس ومدير نيابة غريان الأصابعة الجزئية، وبمتابعة مباشرة من مكتب شؤون الجهاز، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة وإحالة القطعة الأثرية المضبوطة إلى النيابة العامة للتصرف.

قصة «الذئبة كابيتولينا»

وذكر جهاز دعم الاستقرار أن هذه القطعة الأثرية تمثال لـ«الذئبة كابيتولينا» تمثل شعار روما، وبحسب الأسطورة الرومانية فالذئبة أرضعت التوأم رومولوس وريموس اللذين أسسا روما سنة 753 قبل الميلاد.

وأشار جهاز دعم الاستقرار إلى أن تمثال «الذئبة كابيتولينا» كان متواجدًا على إحدى المسلتين أمام متحف السرايا الحمراء بالعاصمة طرابلس وأزيل من المسلة سنة 1963 ووضع بالمتحف قبل سرقته.

تمثال «الذئبة كابيتولينا» التي جرت استعادتها خلال عملية أمنية بالأصابعة. (جهاز دعم الاستقرار)

تمثال «الذئبة كابيتولينا» عندما كان فوق مسلة بجوار السرايا الحمراء في طرابلس. (جهاز دعم الاستقرار)