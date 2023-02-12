  • Alwasat News
Atwasat

باشاغا يوقع قرار الجمعية العمومية لشركات النظافة في سرت

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 08:56 مساء
باشاغا يوقع قرار الجمعية العمومية لشركات النظافة في سرت
اجتماع باشاغا مع عدد من رؤساء الشركات العامة لخدمات النظافة في سرت، الأحد 12 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
alwasat radio

وقع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، قرار الجمعية العمومية لشركات النظافة، وذلك في نهاية اجتماعه اليوم الأحد، مع 19 رئيس مجلس إدارة لشركات الخدمات العامة للنظافة بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة سرت، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

بنود اجتماع باشاغا مع شركات النظافة
وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي جرى بحضور وزير الحكم المحلي سامي الضاوي ومستشار رئيس الوزراء للحكم المحلي أبوبكر بدر، ناقش جملة من البنود أهمها تحسين الوضع الجمالي للمدن وتوفير المعدات والآليات والإمكانات اللازمة لهذه الشركات لتؤدي عملها بالشكل المطلوب.

- باشاغا ونائباه يطلعون على مشروع تنمية السلالات الحيوانية والنباتية
- عقيلة وباشاغا يبحثان ملفات سياسية واقتصادية وخدمية
- باشاغا يُعيد تشكيل الجمعية العمومية لشركتي الاتصالات القابضة والنوعية

وأشاد باشاغا خلال الاجتماع بجهود الشركات العامة لخدمات النظافة رغم معاناتها من عدم توفر الإمكانات والدعم اللازم للتشغيل، مؤكدًا ضرورة تكاتف المواطنين والبلديات مع الشركات الخدمية ومساعدتها لكي تؤدي واجبها بالشكل المطلوب.

من جهته، أثنى وزير الحكم المحلي سامي الضاوي على الجهود التي تبذلها شركات الخدمات العامة للنظافة من أجل رفع مستوى الخدمة رغم المصعاب التي تواجههم. بينما تطرق مستشار رئيس الحكومة للحكم المحلي أبوبكر بدر إلى جملة من النقاط شملت دعم الشركات بميزانيات، وكذلك توفير الآليات والشاحنات للشركات ليجري تقديم الخدمات للمواطنين، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

اجتماع باشاغا مع عدد من رؤساء الشركات العامة لخدمات النظافة في سرت، الأحد 12 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
اجتماع باشاغا مع عدد من رؤساء الشركات العامة لخدمات النظافة في سرت، الأحد 12 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
باشاغا خلال اجتماعه مع عدد من رؤساء الشركات العامة لخدمات النظافة في سرت، الأحد 12 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
باشاغا خلال اجتماعه مع عدد من رؤساء الشركات العامة لخدمات النظافة في سرت، الأحد 12 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
باشاغا خلال اجتماعه مع عدد من رؤساء الشركات العامة لخدمات النظافة في سرت، الأحد 12 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
باشاغا خلال اجتماعه مع عدد من رؤساء الشركات العامة لخدمات النظافة في سرت، الأحد 12 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - نفاد الوقت يقوض جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية وتركيا

كاريكاتير حليم - نفاد الوقت يقوض جهود الإنقاذ بعد زلزال سورية وتركيا
قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل

قطر تتبرع لتركيا وسورية بـ«مقصورات كأس العالم» لإيواء ناجين من الزلازل
انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر (1 - 0)

انتهت عبر قناة الوسط «WTV2» مباراة الصقور والنصر (1 - 0)
انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي الممتاز

انتهت عبر قناة الوسط «WTV».. مباراة أساريا والأهلي طرابلس في الدوري الليبي ...
شاهد: الأخضر يتوجه لملعب «دوبسونفيل» لملاقاة بطل جنوب أفريقيا في أولى مواجهات مجموعات «الكونفدرالية»

شاهد: الأخضر يتوجه لملعب «دوبسونفيل» لملاقاة بطل جنوب أفريقيا في أولى مواجهات ...
«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة

«شانجان موتورز» تهدي الأسواق العالمية تحفة صينية مميزة
بينها الدروس الخصوصية والضرب.. 8 محظورات على المعلمين في ليبيا

بينها الدروس الخصوصية والضرب.. 8 محظورات على المعلمين في ليبيا
للمرة الخامسة.. ريال مدريد بطلا لكأس العالم للأندية بفوزه على الهلال السعودي

للمرة الخامسة.. ريال مدريد بطلا لكأس العالم للأندية بفوزه على الهلال السعودي
عبر قناة الوسط «WTV» حضر الهلال وانسحب دارنس بالغياب في الدوري الليبي

عبر قناة الوسط «WTV» حضر الهلال وانسحب دارنس بالغياب في الدوري الليبي
عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع الزلزال

عمال الإنقاذ في تركيا ينتشلون 5 أفراد أحياء من أسرة واحدة بعد 129 ساعة من وقوع ...
قوة من الجيش والشرطة تداهم حيين شهيرين في بنغازي وتقبض على مروجي مخدرات وخمور

قوة من الجيش والشرطة تداهم حيين شهيرين في بنغازي وتقبض على مروجي مخدرات وخمور
«أدرينالين»: 32 بار .. مع القراندي طوطو (ELGRANDETOTO)

«أدرينالين»: 32 بار .. مع القراندي طوطو (ELGRANDETOTO)
«تحقيقات»: طماطم 2010.. في مرمى الرقابة

«تحقيقات»: طماطم 2010.. في مرمى الرقابة
انتقال البشر إلى القمر والمريخ بـ«ستارشيب» بات قريبا

انتقال البشر إلى القمر والمريخ بـ«ستارشيب» بات قريبا
روبوت محادثة كاد ينجح في امتحان الطب الأميركي

روبوت محادثة كاد ينجح في امتحان الطب الأميركي
جريدة «الوسط»: «النواب» يناور بالتعديل الدستوري الـ13

جريدة «الوسط»: «النواب» يناور بالتعديل الدستوري الـ13
قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم

قصة صورة أب تركي مفجوع هزت مشاعر العالم
«أداء اليمين» شرط الصرف للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي

«أداء اليمين» شرط الصرف للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«حكومة الوحدة»: الخميس عطلة لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير
«حكومة الوحدة»: الخميس عطلة لمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير
افتتاح محطة ركاب ميناء الشعاب بطرابلس وتسيير أولى الرحلات لتونس
افتتاح محطة ركاب ميناء الشعاب بطرابلس وتسيير أولى الرحلات لتونس
الليلة في «هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو التعديل الدستوري؟
الليلة في «هذا المساء»: هل ينجح المنفي في دفع عقيلة والمشري نحو ...
باشاغا يوقع قرار الجمعية العمومية لشركات النظافة في سرت
باشاغا يوقع قرار الجمعية العمومية لشركات النظافة في سرت
دورة تدريبية لإعداد 100 قانوني في سبها
دورة تدريبية لإعداد 100 قانوني في سبها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة ......
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة
تحويل مسار رحلات من معيتيقة إلى مطار مصراتة...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
المزيد
المجلس البلدي المنتخب بغريان يؤدي القسم القانوني
المجلس البلدي المنتخب بغريان يؤدي القسم القانوني...
حكومة الوحدة ترسل طائرتي مساعدات إنسانية إلى سورية
حكومة الوحدة ترسل طائرتي مساعدات إنسانية إلى سورية...
استحداث مركز شرطة جديد يتبع مديرية أمن طرابلس
استحداث مركز شرطة جديد يتبع مديرية أمن طرابلس...
دورة تدريبية لإعداد 100 قانوني في سبها
دورة تدريبية لإعداد 100 قانوني في سبها...
باشاغا يوقع قرار الجمعية العمومية لشركات النظافة في سرت
باشاغا يوقع قرار الجمعية العمومية لشركات النظافة في سرت...
المزيد