باشاغا يوقع قرار الجمعية العمومية لشركات النظافة في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

وقع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، قرار الجمعية العمومية لشركات النظافة، وذلك في نهاية اجتماعه اليوم الأحد، مع 19 رئيس مجلس إدارة لشركات الخدمات العامة للنظافة بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة سرت، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

بنود اجتماع باشاغا مع شركات النظافة

وقال المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي جرى بحضور وزير الحكم المحلي سامي الضاوي ومستشار رئيس الوزراء للحكم المحلي أبوبكر بدر، ناقش جملة من البنود أهمها تحسين الوضع الجمالي للمدن وتوفير المعدات والآليات والإمكانات اللازمة لهذه الشركات لتؤدي عملها بالشكل المطلوب.

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وأشاد باشاغا خلال الاجتماع بجهود الشركات العامة لخدمات النظافة رغم معاناتها من عدم توفر الإمكانات والدعم اللازم للتشغيل، مؤكدًا ضرورة تكاتف المواطنين والبلديات مع الشركات الخدمية ومساعدتها لكي تؤدي واجبها بالشكل المطلوب.

من جهته، أثنى وزير الحكم المحلي سامي الضاوي على الجهود التي تبذلها شركات الخدمات العامة للنظافة من أجل رفع مستوى الخدمة رغم المصعاب التي تواجههم. بينما تطرق مستشار رئيس الحكومة للحكم المحلي أبوبكر بدر إلى جملة من النقاط شملت دعم الشركات بميزانيات، وكذلك توفير الآليات والشاحنات للشركات ليجري تقديم الخدمات للمواطنين، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

اجتماع باشاغا مع عدد من رؤساء الشركات العامة لخدمات النظافة في سرت، الأحد 12 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)

باشاغا خلال اجتماعه مع عدد من رؤساء الشركات العامة لخدمات النظافة في سرت، الأحد 12 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)

باشاغا خلال اجتماعه مع عدد من رؤساء الشركات العامة لخدمات النظافة في سرت، الأحد 12 فبراير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)