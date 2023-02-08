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باشاغا ونائباه يطلعون على مشروع تنمية السلالات الحيوانية والنباتية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 فبراير 2023, 10:40 مساء
باشاغا ونائباه يطلعون على مشروع تنمية السلالات الحيوانية والنباتية
اجتماع باشاغا ونائباه مع القائمين على محطة القديرية البحثية، الأربعاء 8 فبراير 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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أطلع القائمون على محطة القديرة البحثية المعنية بالإنتاج الزراعي والحيواني، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، ونائباه علي القطراني، وسالم الزادمة، على مشروع تنمية السُلالات الحيوانية والنباتية الذي تشرف على تنفيذه المحطة، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن باشاغا ونائبيه استمعوا خلال اللقاء الذي عُقد، اليوم الأربعاء من القائمين على محطة القديرة البحثية، إلى تفاصيل عمل مشروع تنمية السلالات الحيوانية والنباتية بالمحطة وما يمكن أن تقدمه للقطاعين الزراعي والحيواني.

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كما استمع باشاغا ونائبيه خلال اللقاء الذي عُقد بمقرّ رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، إلى المشاكل والعوائق الإدارية والفنية التي يواجهُها القائمون على محطة القديرة البحثية، وأثنى على مجهودات العاملين بهذه المحطة، مؤكدًا على دعم الحكومة الكامل لهم.

وذكر المكتب الإعلامي أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب دعمت فيما سبق مشروع تنمية السلالات الحيوانية والنباتية بقيمة مالية كخطوة أولى على أن تضاف إليها مساعدات أخرى وزيارات ومتابعات أخرى من أعضاء الحكومة.

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