  • Alwasat News
Atwasat

باشاغا يُعيد تشكيل الجمعية العمومية لشركتي الاتصالات القابضة والنوعية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 05:46 مساء
باشاغا يُعيد تشكيل الجمعية العمومية لشركتي الاتصالات القابضة والنوعية
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا. (أرشيفية: المكتب الإعلامي للحكومة)
alwasat radio

أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، قرارين أعاد بموجبهما تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، وشركة الاتصالات النوعية، بحسب نص القرارين اللذين نشرهما المكتب الإعلامي للحكومة.

وضم التشكيل الجديد للجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة وفق قرار باشاغا رقم (25) لسنة 2023، الصادر اليوم الإثنين، رئيس مجلس الوزراء بالحكومة رئيسًا، وعضوية كل من وزراء التخطيط والمالية، والاتصالات والمعلوماتية، والكهرباء والطاقات المتجددة، والشؤون الاجتماعية، والنقل والمواصلات، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.

- تعيين مجلس إدارة جديد للشركة القابضة للاتصالات برئاسة محمد بن عياد

كما ضم التشكيل الجديد للجمعية العمومية لشركة الاتصالات النوعية، وفق القرار رقم (24) لسنة 2023، كل من وزير الاتصالات والمعلوماتية رئيسًا، ووزير الداخلية، ووزير الاستثمار، ومدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة، ومدير عام إدارة التنظيم بالوزارة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسورية إلى 2300 قتيل

ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسورية إلى 2300 قتيل
كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا

كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا
المعهد الجيولوجي الدنماركي: سكان غرينلاند شعروا بالهزّات الناجمة عن زلزال تركيا

المعهد الجيولوجي الدنماركي: سكان غرينلاند شعروا بالهزّات الناجمة عن زلزال تركيا
زلزال جديد بقوة 7.5 درجة يضرب جنوب شرق تركيا

زلزال جديد بقوة 7.5 درجة يضرب جنوب شرق تركيا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مثلث برمودا الرياضي.. ولا يوجد من يقاضي

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مثلث برمودا الرياضي.. ولا يوجد من يقاضي
بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على «فيسبوك»

بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على «فيسبوك»
بيونسيه الأكثر فوزا على الإطلاق.. الفائزون في جوائز «غرامي» 2023

بيونسيه الأكثر فوزا على الإطلاق.. الفائزون في جوائز «غرامي» 2023
بدونة المدن وترييفها

بدونة المدن وترييفها
من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي

من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي
36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار

36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار
شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي

شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي
لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم

لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم
كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان

«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان
يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق

يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق
إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب

إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب
برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب

برمجية «تشات جي بي تي» تثير الانبهار.. والرعب
في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟

في «معرض القاهرة».. كيف تغلب المصريون على ارتفاع أسعار الكتب؟
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس الدولة يصوّت على إجازة 28 مرشحًا للمناصب السيادية
مجلس الدولة يصوّت على إجازة 28 مرشحًا للمناصب السيادية
باشاغا يُعيد تشكيل الجمعية العمومية لشركتي الاتصالات القابضة والنوعية
باشاغا يُعيد تشكيل الجمعية العمومية لشركتي الاتصالات القابضة ...
حفتر يستقبل باتيلي بمقر القيادة العامة في بنغازي
حفتر يستقبل باتيلي بمقر القيادة العامة في بنغازي
البرلمان العربي يدعو الأطراف الليبية إلى العودة للحوار ووضع خارطة طريق للانتخابات
البرلمان العربي يدعو الأطراف الليبية إلى العودة للحوار ووضع خارطة...
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون بها
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون بها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
وفاة 3 شباب في حادث مروري على الطريق بين العزيزية وبئر الغنم
وفاة 3 شباب في حادث مروري على الطريق بين العزيزية وبئر الغنم...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة ......
المزيد
إصابة 3 طلاب بسبب إطلاق نار داخل جامعة طبرق
إصابة 3 طلاب بسبب إطلاق نار داخل جامعة طبرق...
«حكومة الوحدة» ترسل فريقا فنيا لمساعدة تركيا في البحث عن ضحايا الزلزال
«حكومة الوحدة» ترسل فريقا فنيا لمساعدة تركيا في البحث عن ......
الدبيبة يوجه بالاهتمام ومتابعة المشروعات المتوقفة بالبلديات المستحدثة
الدبيبة يوجه بالاهتمام ومتابعة المشروعات المتوقفة بالبلديات ......
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون بها
هزة أرضية مساء الإثنين قُبالة ساحل درنة والسكان لا يشعرون ......
البرلمان العربي يدعو الأطراف الليبية إلى العودة للحوار ووضع خارطة طريق للانتخابات
البرلمان العربي يدعو الأطراف الليبية إلى العودة للحوار ووضع ......
المزيد