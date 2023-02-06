باشاغا يُعيد تشكيل الجمعية العمومية لشركتي الاتصالات القابضة والنوعية

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، قرارين أعاد بموجبهما تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، وشركة الاتصالات النوعية، بحسب نص القرارين اللذين نشرهما المكتب الإعلامي للحكومة.

وضم التشكيل الجديد للجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة وفق قرار باشاغا رقم (25) لسنة 2023، الصادر اليوم الإثنين، رئيس مجلس الوزراء بالحكومة رئيسًا، وعضوية كل من وزراء التخطيط والمالية، والاتصالات والمعلوماتية، والكهرباء والطاقات المتجددة، والشؤون الاجتماعية، والنقل والمواصلات، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.

- تعيين مجلس إدارة جديد للشركة القابضة للاتصالات برئاسة محمد بن عياد

كما ضم التشكيل الجديد للجمعية العمومية لشركة الاتصالات النوعية، وفق القرار رقم (24) لسنة 2023، كل من وزير الاتصالات والمعلوماتية رئيسًا، ووزير الداخلية، ووزير الاستثمار، ومدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة، ومدير عام إدارة التنظيم بالوزارة.