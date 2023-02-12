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ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 12 فبراير 2023, 10:43 صباحا
ارتفاع الدولار وتراجع الإسترليني في السوق الرسمية
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.80 دينار مقابل 4.78 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. بينما تراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.78 دينار مقابل 5.79 دينار أمس، وهبط سعر اليورو عند 5.12 دينار مقابل 5.14 دينار.

أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي
وعلى صعيد العملات العربية، ثبت سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وتراجع سعر الدينار التونسي إلى 1.53 دينار مقابل 1.54 دينار الخميس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.

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