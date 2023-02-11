المنفي يصل بنغازي للقاء حفتر

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم السبت، إلى مدينة بنغازي، للاجتماع مع قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، وعدد من الفاعلين في المدينة.

والتقى حفتر عددا من المسؤولين المحليين والدوليين منذ الأسبوع الماضي، فقد استقبل في مكتبه بمنطقة الرجمة في بنغازي السبت الماضي رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.

اجتماع ثان بين حفتر والمنفي خلال شهر

واجتمع المنفي مع حفتر في القاهرة في أوائل يناير الماضي، لمناقشة «تعزيز جهود التهدئة بين الأطراف الليبية»؛ وذلك عقب اجتماع شهدته العاصمة المصرية بين رئيسي مجلسي النواب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري.

ووقتها اتفق صالح والمشري على «وضع خارطة طريق واضحة ومحددة تعلن لاحقا؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين، أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات».

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وبحث الطرفان الوضع السياسي الراهن والوجود العسكري الأجنبي ومكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وذلك في أول لقاء بينهما منذ 21 ديسمبر 2021.

كما استقبل حفتر سفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي، الأربعاء الماضي، وقبل ذلك كلا من المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وآمر القوات المشتركة البريطانية الجنرال جيم موريس، والسفيرة البريطانية كارولين هورندال.