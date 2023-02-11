النيابة تحيل متهما بالاعتداء على مديرية أمن المرج إلى القضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أحالت النيابة العامة، اليوم السبت، مرتكب واقعة الاعتداء على مدير أمن مدينة المرج إلى القضاء، وفقما أعلن مكتب النائب العام المستشار الصديق الصور في بيان.

وأشار البيان إلى تلقي النيابة العامة بلاغا بتعرض مسؤول الأمن في المدينة لضربه على رأسه باستعمال أداة خصصها الجاني للاعتداء لعدوانه؛ فأحدث به أذى في شخصه أدى إلى مرضه.

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