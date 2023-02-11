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النيابة تحيل متهما بالاعتداء على مديرية أمن المرج إلى القضاء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 08:47 صباحا
النيابة تحيل متهما بالاعتداء على مديرية أمن المرج إلى القضاء
شعار مكتب النائب العام. (صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
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أحالت النيابة العامة، اليوم السبت، مرتكب واقعة الاعتداء على مدير أمن مدينة المرج إلى القضاء، وفقما أعلن مكتب النائب العام المستشار الصديق الصور في بيان.

وأشار البيان إلى تلقي النيابة العامة بلاغا بتعرض مسؤول الأمن في المدينة لضربه على رأسه باستعمال أداة خصصها الجاني للاعتداء لعدوانه؛ فأحدث به أذى في شخصه أدى إلى مرضه.

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إحالة المتهم إلى القضاء
وأثبتت تحقيقات وكيل النيابة بنيابة المرج الابتدائية صحة حدوث الواقعة، ونسبتها إلى المتهم المقبوض عليه، وأمر بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق؛ وأحال الدعوى إلى القضاء.

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