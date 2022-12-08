حبس مدير فرع مصرف الصحارى – كورنثيا في طرابلس...

أعلنت النيابة العامة، مساء الأربعاء، حبس مدير فرع مصرف الصحارى – كورنثيا في العاصمة طرابلس، بتهمة تنفيذ عمليات مصرفية غير مشروعة.
وأوضح بيان نشره مكتب النائب العام على فيسبوك، أن أن النيابة أجرت تحقيقا حول مشروعية معاملة مصرفية في فرع مصرف الصحارى – كورنثيا، حيث كشفت عن اتجاه إرادة مسؤول الفرع إلى تنفيذ عمليات مصرفية غير مشروعة.
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تسهيل الاستيلاء على 885 ألف دينار
وأضافت أن المسؤول استهدف من خلال تصرفاته تحقيق منافع مادية لغيره، بتعمّده خصم 885 ألف دينار من أموال المصرف، ترتيبًا على قبول صكوكٍ مصرفيةٍ لا تقابلها أرصدة تماثل قيمتها في حسابات الساحبين، حيث تسبَّب بفعله في إلحاق ضرر بالمال العام؛ رأى معه المحقق الأمر بحبسه احتياطيًا على ذمة القضية.
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