حبس مدير فرع مصرف الصحارى – كورنثيا في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت النيابة العامة، مساء الأربعاء، حبس مدير فرع مصرف الصحارى – كورنثيا في العاصمة طرابلس، بتهمة تنفيذ عمليات مصرفية غير مشروعة.



وأوضح بيان نشره مكتب النائب العام على فيسبوك، أن أن النيابة أجرت تحقيقا حول مشروعية معاملة مصرفية في فرع مصرف الصحارى – كورنثيا، حيث كشفت عن اتجاه إرادة مسؤول الفرع إلى تنفيذ عمليات مصرفية غير مشروعة.

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