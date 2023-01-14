النائب العام يؤكد تدني فعالية إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

قال النائب العام، المستشار الصديق الصور، إن «تقييم عدالة إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية التي تكتسي القوة التنفيذية كشف عن تدني فعالية هذه الإجراءات، بشكل يتعارض مع السياسة العقابية، والدور الوقائي الذي تبتغيه السياسة الاجتماعية».

جاء ذلك خلال لقاء النائب العام الثلاثاء الماضي بوكلاء النيابة القائمين على إدارة إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية في النيابات. وقال الصور إن «النهوض بمسؤولية حماية الحريات والحقوق يقتضي تعزيز الثقة في قدرة هيئة النيابة العامة على إنفاذ القانون»، وفق بيان صحفي صادر عن مكتب النائب العام.

ودعا النائب العام إلى اتخاذ إجراءات تتناسب مع أهمية مرحلة تنفيذ الأحكام، وفق نسق يقوم على مشاركة الإطار القضائي في تشخيص المشاكل؛ ووضع المعالجات .

الصور يشدد على ممارسة الإجراءات في إطار الشرعية الإجرائية

وشدد الصور على ضرورة ممارسة الإجراءات في إطار الشرعية الإجرائية، والاستفادة من أدوات وأساليب الرقمنة في عمل النيابة العامة، ووضع الأحكام كلها على قوائم التنفيذ، وعلى الأخص الصادرة في الدعاوى المرفوعة في مواجهة مرتكبي الأفعال الماسة بحقوق: الحياة والحرية والسلامة، وفق جدول زمني يخضع لإشراف مكتب النائب العام.

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وعبّر النائب العام عن تقديره لجهود السادة الأعضاء، ثم استمع إلى ملاحظاتهم المتعلقة بوجوب تنفيذ الأحكام، والمعوقات التي تحد من حسن سيره وانتظامه.

النائب العام المستشار الصديق الصور خلال لقاء مع وكلاء النيابة القائمين على إدارة إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية في النيابات، 10 يناير 2023. (مكتب النائب العام)

من لقاء النائب العام المستشار الصديق الصور مع وكلاء النيابة القائمين على إدارة إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية في النيابات، 10 يناير 2023. (مكتب النائب العام)

من لقاء النائب العام المستشار الصديق الصور مع وكلاء النيابة القائمين على إدارة إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية في النيابات، 10 يناير 2023. (مكتب النائب العام)

من لقاء النائب العام المستشار الصديق الصور مع وكلاء النيابة القائمين على إدارة إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية في النيابات، 10 يناير 2023. (مكتب النائب العام)