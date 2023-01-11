المشري يبحث مع الصور الأوضاع الأمنية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع النائب العام المستشار الصديق الصور تطورات الأوضاع الأمنية.

جاء ذلك في لقاء بمقر مجلس الدولة في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، حسب بيان مقتضب للمكتب الإعلامي للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إدانة الاعتداء على منزل عضوة «النواب» عن جنزور

وأمس الثلاثاء، دان مجلس الدولة الاعتداء على منزل عضوة مجلس النواب عن مدينة جنزور سارة السويح.

ودعا المجلس الجهات الأمنية والضبطية إلى الاضطلاع بدورها في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمسؤولين على حد سواء، وضبط المتورطين في الاعتداء وتقديمهم للعدالة.

- «النواب» يدين الاعتداء على منزل عضوة المجلس عن جنزور سارة السويح

- مجلس الدولة يدين الاعتداء على منزل النائبة سارة السويح

وبالمثل دان مجلس النواب الواقعة، حيث طالب الصور باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وملاحقة المتورطين فيها وتقديمهم للعدالة.

وقال المجلس «إن مجهولين خارجين عن القانون استهدفوا منزل النائبة بقنابل يدوية وقواذف (آر بي جي)، ما أدى إلى تدميره وترويع أهالي المنطقة».