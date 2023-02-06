الطرابلسي يعرض على النائب العام خطة «الداخلية» لإرساء الأمن

القاهرة - بوابة الوسط

عرض وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، على النائب العام المستشار الصديق الصور، خطة عمل وزارة الداخلية، لإرساء دعائم الأمن «من خلال التركيز على دعم مديريات الأمن والمراكز والأقسام التابعة لها.

واستقبل وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، النائب العام بديوان الوزارة، بحضور رؤساء المصالح والأجهزة ومديري الإدارات ومديري الأمن بالمناطق وضباط بوزارة الداخلية، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وتناول اللقاء عددًا من المواضيع والقضايا الأمنية المتعلقة بعمل وزارة الداخلية في مواجهة ظاهرة الجريمة، وتنفيذ أوامر النيابة العامة القاضية بضبط وإحضار المطلوبين على ذمة التحقيقات الجنائية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتواصل بين وزارة الداخلية والنيابة العامة حول عديد القضايا.

خطة تأمين الحدود

كما تطرق الطرابلسي إلى خطة تأمين الحدود لمكافحة الظواهر السلبية مثل التهريب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة للمحافظة على أمن واستقرار البلاد، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى للرفع من قدرة رجال الضبط القضائي العاملين في مراكز الشرطة والأجهزة الضبطية من خلال دورات تدريبية متخصصة من أجل ترسيخ مفهوم العمل الأمني لهذه المكونات.

ونقل البيان عن النائب العام «ثناؤه على الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في المحافظة على الأمن»، كما طالب بضرورة استيفاء إجراءات الاستدلال حول الجرائم وعرضها على النيابة العامة والتزام الجهات الضبطية بوزارة الداخلية بمهام مأمور الضبط القضائي في عمليات الضبط والإحضار للمطلوبين.

جانب من لقاء وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي والنائب العام المستشار الصديق الصور، الإثنين 6 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من لقاء وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي والنائب العام المستشار الصديق الصور، الإثنين 6 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من لقاء وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي والنائب العام المستشار الصديق الصور، الإثنين 6 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)

جانب من لقاء وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي والنائب العام المستشار الصديق الصور، الإثنين 6 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)

وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي يستقبل النائب العام المستشار الصديق الصور، الإثنين 6 فبراير 2023 (وزارة الداخلية)