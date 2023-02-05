الطرابلسي يفتتح مقر جهاز حرس الحدود

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد مصطفى الطرابلسي، صباح اليوم الأحد، مقر جهاز حرس الحدود، خلال احتفالية حضرها رئيس جهاز المباحث ‏الجنائية ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير إدارة شؤون الآليات ‏ومدير إدارة الشؤون القانونية ومدير إدارة شؤون الإمداد ومدير أمن طرابلس ومعاون مدير الإدارة العامة للتدريب ورئيس قسم الشؤون السرية بمكتب الوزير وعدد من ضباط الجهاز ووزارة الداخلية.‏

أهمية جهاز حرس الحدود

وأكد الطرابلسي، في كلمته خلال الاحتفالية، أهمية الجهاز في حماية وحراسة الحدود، التي تبقى «مسؤولية وطنية» على كافة منتسبي ‏الجهاز، مطالبًا بضرورة التقيُّد بالضبط والربط وبالتعليمات الصادرة ‏ووضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات، بحسب ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وقال الطرابلسي «إن الدور الكبير لمنتسبي الجهاز في حماية حدود الدولة ‏يتعين عليهم أن يؤدوه بكل صدق وأمانة، وأن يكون الولاء لله أولًا ثم ‏الوطن وأن يكونوا حريصين كل الحرص على أداء الرسالة الأمنية على ‏أكمل وجه رغم الظروف التي تمر بها البلاد».

مكافحة عمليات التهريب والهجرة والجريمة

وشدد الطرابلسي على ضرورة مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير ‏الشرعية والجريمة والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة بما ‏يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، وبذل أقصى الجهود من أجل المحافظة على أمن ‏البلاد، مشيرًا إلى أن «أبناء الوطن يستطيعون حماية مقدرات بلادهم ونحن ‏نعول عليهم لتحقيق ذلك».

وذكر الطرابلسي في كلمته بأن جهاز حرس الحدود «قد جرى دعمه بالقوة العمومية من ‏الأفراد من مختلف مكونات وزارة الداخلية على مستوى ليبيا ليؤدي عمله ‏على الوجه المطلوب»، لافتًا إلى سعي وزارة الداخلية لضبط المنافذ بالدولة من خلال ‏الأجهزة الشرطية والأمنية المختصة لحماية ليبيا والمحافظة على ‏مقدراتها وحماية شعبها.

الطرابلسي متحدثا لمنتسبي حرس الحدود خلال افتتاح مقر الجهاز، الأحد 5 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

من حفل افتتاح مقر جهاز حرس الحدود، الأحد 5 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

من حفل افتتاح مقر جهاز حرس الحدود، الأحد 5 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

من حفل افتتاح مقر جهاز حرس الحدود، الأحد 5 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

من حفل افتتاح مقر جهاز حرس الحدود، الأحد 5 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

من حفل افتتاح مقر جهاز حرس الحدود، الأحد 5 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

من حفل افتتاح مقر جهاز حرس الحدود، الأحد 5 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)