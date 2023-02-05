الطرابلسي يفتتح مقر جهاز حرس الحدود...

افتتح وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد مصطفى الطرابلسي، صباح اليوم الأحد، مقر جهاز حرس الحدود، خلال احتفالية حضرها رئيس جهاز المباحث الجنائية ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير إدارة شؤون الآليات ومدير إدارة الشؤون القانونية ومدير إدارة شؤون الإمداد ومدير أمن طرابلس ومعاون مدير الإدارة العامة للتدريب ورئيس قسم الشؤون السرية بمكتب الوزير وعدد من ضباط الجهاز ووزارة الداخلية.
أهمية جهاز حرس الحدود
وأكد الطرابلسي، في كلمته خلال الاحتفالية، أهمية الجهاز في حماية وحراسة الحدود، التي تبقى «مسؤولية وطنية» على كافة منتسبي الجهاز، مطالبًا بضرورة التقيُّد بالضبط والربط وبالتعليمات الصادرة ووضع مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات، بحسب ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».
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وقال الطرابلسي «إن الدور الكبير لمنتسبي الجهاز في حماية حدود الدولة يتعين عليهم أن يؤدوه بكل صدق وأمانة، وأن يكون الولاء لله أولًا ثم الوطن وأن يكونوا حريصين كل الحرص على أداء الرسالة الأمنية على أكمل وجه رغم الظروف التي تمر بها البلاد».
مكافحة عمليات التهريب والهجرة والجريمة
وشدد الطرابلسي على ضرورة مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية والجريمة والتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، وبذل أقصى الجهود من أجل المحافظة على أمن البلاد، مشيرًا إلى أن «أبناء الوطن يستطيعون حماية مقدرات بلادهم ونحن نعول عليهم لتحقيق ذلك».
وذكر الطرابلسي في كلمته بأن جهاز حرس الحدود «قد جرى دعمه بالقوة العمومية من الأفراد من مختلف مكونات وزارة الداخلية على مستوى ليبيا ليؤدي عمله على الوجه المطلوب»، لافتًا إلى سعي وزارة الداخلية لضبط المنافذ بالدولة من خلال الأجهزة الشرطية والأمنية المختصة لحماية ليبيا والمحافظة على مقدراتها وحماية شعبها.
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