الطرابلسي يستعرض مع باتيلي الاستعدادات لتأمين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عماد الطرابلسي، اليوم السبت، مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، استعدادات الوزارة لتأمين وحماية الانتخابات على المستوى البلدي والوطني.

وتناول الاجتماع الذي حضره مدير مكتب الوزير ورئيس قسم الشؤون السرية ومستشار الوزير، دور الوزارة في أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، إضافة إلى ملفات الهجرة غير الشرعية، وحماية وحراسة الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية، وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية.

- الطرابلسي يعرض على نظيره الإيطالي خطة «الداخلية» لمكافحة الهجرة والتهريب

- نواب يطلعون باتيلي على رؤيتهم لدفع العملية السياسية

- كتلة «التوافق الوطني» بمجلس الدولة تناقش مع باتيلي مبادرة سياسية

«الداخلية» تستعد لإطلاق المرحلة الثانية لدعم مديريات أمن طوق العاصمة

وعرض الطرابلسي على باتيلي خطة عمل الوزارة لدعم مديريات الأمن ومراكز الشرطة التابعة لها، منبهًا إلى شروع الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة في إطلاق المرحلة الثانية لدعم مديريات أمن طوق العاصمة، وكذلك دعم جهاز حراسة المرافق التعليمية.

وأشار البيان إلى إشادة المبعوث الأممي بـ«جهود وزارة الداخلية وما نتج عنها من أثر إيجابي على الحالة الأمنية»، مؤكدًا «الشراكة الفاعلة» بين فريقي البعثة والوزارة وباقي المنظمات الدولية التابعة للبعثة.

اجتماع الطرابلسي مع باتيلي، 4 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

اجتماع الطرابلسي مع باتيلي، 4 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

اجتماع الطرابلسي مع باتيلي، 4 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)

اجتماع الطرابلسي مع باتيلي، 4 فبراير 2023. (وزارة الداخلية)