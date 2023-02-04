نواب يطلعون باتيلي على رؤيتهم لدفع العملية السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

شدد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم السبت، على ضرورة تلبية جميع القادة الليبيين لتطلعات 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت، وانخراط مجلسي النواب والأعلى للدولة بشكل إيجابي وبناء للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال لقاء باتيلي في طرابلس مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب من الجنوب والشرق والغرب، وذلك في إطار مشاوراته المستمرة مع الفاعلين السياسيين الليبيين، وفق سلسلة تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»، أشارت إلى أن النواب أطلعوه على رؤيتهم لدفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام.

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نواب يقدمون لباتيلي رؤيتهم لدفع العملية السياسية

وقال باتيلي إن النواب أطلعوه على وجهات نظرهم بشأن الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، لافتا إلى تعبيرهم عن «بواعث قلقهم العميق بشأن استمرار الجمود السياسي وانعكاساته على أمن واستقرار ووحدة ليبيا وأعربوا عن رغبتهم في توحيد المؤسسات الليبية كشرط مسبق للخروج من حالة الجمود السياسي».

بدوره، عبر باتيلي عن ترحيبه بما أبدوه من التزام إزاء ليبيا وبإيجاد طريق للمُضيّ قدما نحو الحل، وأمله في أن يستمروا في التصريح بقناعاتهم لما فيه صالح البلاد والشعب الليبي.

وأمس الجمعة، ناقش أعضاء كتلة «التوافق الوطني» بالمجلس الأعلى للدولة، مع باتيلي مبادرة لمعالجة الأزمة السياسية في ليبيا.

لقاء باتيلي في طرابلس مع أعضاء بمجلس النواب، 4 فبراير 2023. (حساب باتيلي على تويتر)