كتلة «التوافق الوطني» بمجلس الدولة تناقش مع باتيلي مبادرة سياسية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش أعضاء كتلة «التوافق الوطني» بالمجلس الأعلى للدولة، اليوم الجمعة، مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، مبادرة لمعالجة الأزمة السياسية في ليبيا، بحسب ما أعلنه المسؤول الأممي.

وغرد باتيلي عبر حسابه على «تويتر» مساء اليوم قائلا: «التقيت اليوم بأعضاء كتلة التوافق الوطني في المجلس الأعلى للدولة. استمعت باهتمام لتقييمهم وأفكارهم للتغلب على المأزق السياسي من خلال مبادرة ناقشوها معي».

وأضاف باتيلي في تغريدة ثانية أنه «أكد في هذا السياق، على ضرورة أن يرتقي القادة السياسيون لمستوى تطلعات 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت» في الانتخابات التي كانت مقررة يوم 24 ديسمبر 2021.

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باتيلي: الانتخابات طريق السلام في ليبيا

كما شدد باتيلي «على ضرورة انخراط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشكل إيجابي وبنّاء وشامل للوصول إلى إطار دستوري للانتخابات في أقرب وقت ممكن».

وأشاد في تغريدة ثالثة «بالروح الإيجابية التي أبدتها المجموعة» من أعضاء كتلة «التوافق الوطني» بمجلس الدولة، و«حرصهم على مصلحة ليبيا والشعب الليبي»، مجددًا التأكيد على أن «الانتخابات الشاملة هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا».

لقاء باتيلي مع أعضاء كتلة «التوافق الوطني» بمجلس الدولة، الجمعة 3 فبراير 2023. (البعثة الأممية)