  • Alwasat News
Atwasat

باحث: باتيلي قد يعلن خطوة ما نهاية فبراير.. وإجراء انتخابات في 2023 مستبعد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 فبراير 2023, 10:50 صباحا
باحث: باتيلي قد يعلن خطوة ما نهاية فبراير.. وإجراء انتخابات في 2023 مستبعد
باتيلي خلال إلقائه إحاطة أمام مجلس الأمن، 16 ديسمبر 2022، (البعثة الأممية)
alwasat radio

استبعد الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، جليل حرشاوي، إجراء الانتخابات الليبية هذا العام؛ بسبب غياب «خطة محددة»، وذلك بعد تصريحات أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بأن 2023 سيكون عام الانتخابات.

وقال الباحث في المعهد البريطاني المعني بالدراسات العسكرية والأمنية، إن هناك نية من جانب الأمم المتحدة لإعطاء نوع من الزخم الجديد للعملية السياسية في شهر فبراير، لكن الأمر يسير ببطيء، ولطبيعة الوضع الراهن وعناد الليبيين فإنه «إذا وصلت البلاد إلى إجراء الانتخابات في العام 2024 سيكون ذلك جيدا»، كما توقع حرشاوي في مقابلة مع الإذاعة الفرنسية، مساء الخميس.

«من الأفضل تجاهل المقترح الأفريقي»
وبخصوص جهود رئيس الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نغيسو، الذي يرأس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، لعقد مؤتمر دولي للمصالحة الوطنية تسبق الانتخابات، دعا جليل حرشاوي أولا إلى محاولة تغيير سلوك الفاعلين الليبيين الذين لديهم قدرة حقيقية على إظهار القوة على الأرض لأنه دون ذلك «لا فائدة على الإطلاق من تنظيم قمة مجردة في مكان ما في أفريقيا»، حسب تعبيره.

- باتيلي والمنفي يدعوان القادة الليبيين لتوافق يقود إلى انتخابات هذا العام
- المنفي يبحث مع باتيلي «أفكارا جادة» لإنجاز الانتخابات قريبا
- باتيلي يدعو الشركاء الدوليين لتوحيد صوتهم لتحقيق تطلعات الشعب الليبي

واستدرك حرشاوي: «لم تكن هناك أي مصالحة حقيقية حتى بعد وقف إطلاق النار في يونيو 2020، وتوقف القتال في ليبيا منذ أكثر من عامين ونصف العام. لكن هذا المقترح المقدَّم من الاتحاد الأفريقي يعد في مفهومه غامضا لدرجة أنه من الأفضل تجاهله».

حرشاوي: باتيلي لا يخاف الليبيين وقادر على الخروج بخطة «جريئة»
وفي تقييمه لعمل السنغالي عبدالله باتيلي ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا منذ تعيينه في سبتمبر الماضي، قال الباحث أن هذا الدبلوماسي «لا يخاف من الليبيين بل إنه قادر على الخروج بخطة جريئة نسبيا. غير أنه من ناحية أخرى، كان شخصا بطيئا جدا جدا فلم يفعل أي شيء حتى الآن».

ويعتقد حرشاوي أن باتيلي سيعلن شيئا ما مع اقتراب نهاية فبراير، لكن هذا الأمر لن يكون بلا شك سوى بداية لعملية جديدة ستظل تتسم ببطئها، وتوقع أن يقدم على خطى أسلافه بتشكيل لجنة ومناقشة كيفية اختيار الإطار الدستوري للانتخابات، وسط تساؤلات حول إمكانية إجراء الانتخابات العام 2023 أم العام 2024.

وحول الدور التركي في ليبيا، اعتبر حرشاوي أن أنقرة «لها الدور الأكثر نفوذا ولها بصمة عسكرية كبيرة عن طريق ضباط وجواسيس ومرتزقة سوريين وأسلحة خاصة طائرات دون طيار وطائرات استطلاع وقوات بحرية منتشرة على طول الساحل، حيث يعتبر الأتراك أنفسهم في وطنهم بطرابلس». إضافة إلى ذلك، قال الباحث إنهم «يحاولون وربما سينجحون في إقامة علاقات أكثر ثقة مع عائلة (القائد العام للقياد العامة) المشير خليفة حفتر، المعارضة للحكومة المدعومة من تركيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية

بوتين: روسيا مهددة مجددا بدبابات ألمانية
مليار دولار أنفقتها أندية الدوري الإنجليزي على صفقات يناير

مليار دولار أنفقتها أندية الدوري الإنجليزي على صفقات يناير
البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد

البريطانيون يلجأون إلى المكتبات للاحتماء من البرد
بعد لقاء بايدن وماكارثي.. هل تجنبت واشنطن خطر التخلف عن سداد ديونها؟

بعد لقاء بايدن وماكارثي.. هل تجنبت واشنطن خطر التخلف عن سداد ديونها؟
آمال الأهلي طرابلس في صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم والخمس دون نقاط

آمال الأهلي طرابلس في صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم والخمس دون نقاط
نيكي هايلي أول منافسة جمهورية لترامب على الرئاسة

نيكي هايلي أول منافسة جمهورية لترامب على الرئاسة
باحثة ترصد «الصفقات السرية» في ليبيا.. ومصير الـ6 مليارات دولار

باحثة ترصد «الصفقات السرية» في ليبيا.. ومصير الـ6 مليارات دولار
شاهد في «وسط الخبر»: صفقة الغاز.. اتفاقيات في مربع الخطر

شاهد في «وسط الخبر»: صفقة الغاز.. اتفاقيات في مربع الخطر
كاريكاتير خيري - «nutlibya»!

كاريكاتير خيري - «nutlibya»!
نمر سومطري يهاجم السكان ويثير الرعب في غرب إندونيسيا

نمر سومطري يهاجم السكان ويثير الرعب في غرب إندونيسيا
الدبيبة والكبير يتفقدان «اللواء 162» بمنطقة العسة

الدبيبة والكبير يتفقدان «اللواء 162» بمنطقة العسة
الأهلي المصري يفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في أولى مواجهاته بكأس العالم للأندية

الأهلي المصري يفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في أولى مواجهاته بكأس العالم ...
ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده

ليبيون ينعون الشاعر حسن بودردية ويتذكرون قصائده
«بوابة الوسط» تستعرض رؤية الاتحاد الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالموسم الجديد

«بوابة الوسط» تستعرض رؤية الاتحاد الليبي لكرة القدم داخل الصالات بالموسم الجديد
القريو يشرح لـ«بوابة الوسط» الأثر القانوني لحكم إعادة الدريجة لرئاسة «الليبية للاستثمار»

القريو يشرح لـ«بوابة الوسط» الأثر القانوني لحكم إعادة الدريجة لرئاسة «الليبية ...
محامي رافائيل لياو يصدر بيانا لتوضيح موقف موكله من تجديد عقده مع ميلان

محامي رافائيل لياو يصدر بيانا لتوضيح موقف موكله من تجديد عقده مع ميلان
العمر مجرد رقم.. الياباني كازويوشي ميورا ينتقل لأوليفيرنس البرتغالي

العمر مجرد رقم.. الياباني كازويوشي ميورا ينتقل لأوليفيرنس البرتغالي
مدرب أجنبي للمنتخب ودورة متقدمة لمدربي كرة القدم داخل الصالات

مدرب أجنبي للمنتخب ودورة متقدمة لمدربي كرة القدم داخل الصالات
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«الصحة»: إطلاق منظومة مرضى الأورام بعد 10 أيام
«الصحة»: إطلاق منظومة مرضى الأورام بعد 10 أيام
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان ...
القبض على سارق أخيه في طرابلس
القبض على سارق أخيه في طرابلس
جريدة «الوسط»: «صفقة إيني» تعيد النفط الليبي إلى مرمى التهديد
جريدة «الوسط»: «صفقة إيني» تعيد النفط الليبي إلى مرمى التهديد
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 3 فبراير 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 3 فبراير 2023)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي يجيب
كم سيبلغ عدد سكان ليبيا منتصف القرن الحالي؟.. معهد فرنسي ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم بالأعمال ونائب قائد القوات الجوية الأميركية بأفريقيا
السفارة الأميركية تكشف عن ملفات النقاش بين حفتر والقائم ......
حكومة الدبيبة تمد تونس بـ170 شاحنة مواد غذائية
حكومة الدبيبة تمد تونس بـ170 شاحنة مواد غذائية...
المزيد
باحث: باتيلي قد يعلن خطوة ما نهاية فبراير.. وإجراء انتخابات في 2023 مستبعد
باحث: باتيلي قد يعلن خطوة ما نهاية فبراير.. وإجراء انتخابات ......
«الكهرباء»: وصول مستلزمات خاصة بمشروعات محطات التحويل
«الكهرباء»: وصول مستلزمات خاصة بمشروعات محطات التحويل...
الملف المنسي.. مقاتلون تشاديون وسودانيون في الجنوب الليبي
الملف المنسي.. مقاتلون تشاديون وسودانيون في الجنوب الليبي...
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 3 فبراير 2023)
حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الجمعة 3 فبراير 2023)...
جريدة «الوسط»: «صفقة إيني» تعيد النفط الليبي إلى مرمى التهديد
جريدة «الوسط»: «صفقة إيني» تعيد النفط الليبي إلى مرمى ......
المزيد