وزارة النفط والغاز تطلب من المؤسسة الوطنية توضيح «ملاحظات» في خطتها زيادة الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط

خلص المشاركون في اجتماع عقده وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد عون مع قيادات الوزارة، اليوم الخميس، إلى «بعض الملاحظات الجوهرية فنية ومالية» في الخطة الثلاثية للمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج النفط والغاز، مطالبين المؤسسة بتوضيحها.

وقالت وزارة النفط والغاز عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي شارك فيه عدد من المديرين العامين بديوان الوزارة، خُصص لمناقشة الخطة الثلاثية التي تقدمت بها المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج النفط والغاز.

مراجعة خطة زيادة الإنتاج من صميم عمل وزارة النفط والغاز

وافتتح عون الاجتماع بالتأكيد على «أن مراجعة خطة زيادة الإنتاج هي من صميم عمل وزارة النفط والغاز حسب قانون النفط والغاز الليبي»، موضحًا أن هدف الوزارة من مراجعة هذه الخطة وتقييمها «هو لأجل الصالح العام وتقديم التوجيه الفني وكل ماتراه الوزارة أنه يساعد المؤسسة الوطنية للنفط لإنجاز أهدافها بأسرع وقت وأقل تكلفة ممكنة».

- شكشك وعون يتفقان على مناقشة آليات تطوير قطاع النفط ومراجعة الاتفاقات مع المؤسسة الوطنية

- في كلمته بملتقى النفط والغاز.. الدبيبة يدعو الشركات العالمية لإعادة نشاطها في ليبيا

- مؤسسة النفط تطلع عون على معدلات الإنتاج والتصدير بعد رفع «القوة القاهرة»

وأضافت الوزارة أن المجتمعين أوضحوا «أنّ ضمان إنجاز هذه المشاريع يتطلب الشفافية والانضباط والكفاءة والقدرة»، وقدموا «ملاحظاتهم كل حسب تخصصه وخلص «الاجتماع» إلى أن هناك بعض الملاحظات الجوهرية فنية ومالية ولابد من توضيحها قبل البدء فى تنفيذ الخطة وستحال الملاحظات لجهات الاختصاص للعلم».

ونوّهت وزارة النفط والغاز إلى أنها ستدعو المؤسسة الوطنية للنفط لتقديم عرض للوزارة لمناقشة النقاط التي أُثيرت في الاجتماع والاتفاق والموافقة عليها بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها.

اجتماع عون مع قيادات وزارة النفط والغاز لمناقشة الخطة الثلاثية لمؤسسة النفط لزيادة الإنتاج، الخميس 9 فبراير 2023. (وزارة النفط والغاز)

اجتماع عون مع قيادات وزارة النفط والغاز لمناقشة الخطة الثلاثية لمؤسسة النفط لزيادة الإنتاج، الخميس 9 فبراير 2023. (وزارة النفط والغاز)

اجتماع عون مع قيادات وزارة النفط والغاز لمناقشة الخطة الثلاثية لمؤسسة النفط لزيادة الإنتاج، الخميس 9 فبراير 2023. (وزارة النفط والغاز)