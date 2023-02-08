  • Alwasat News
Atwasat

البعثة الليبية في تركيا تتواصل مع أفراد الجالية العالقين جراء الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 فبراير 2023, 01:39 صباحا
البعثة الليبية في تركيا تتواصل مع أفراد الجالية العالقين جراء الزلزال
جانب من اجتماع فريق الأزمة التابع للبعثة الليبية في تركيا لمتابعة تداعيات الزلزال (القنصلية الليبية في أنقرة)
alwasat radio

أعلنت البعثة الليبية المشتركة بين السفارة والقنصلية الليبية في تركيا تواصلها مع عدد من أبناء الجالية الليبية العالقين جراء الزلزال الذي وقع جنوب البلاد، لافتة إلى أن فريق الأزمة على تواصل دائم واجتماع مفتوح على مدار اليوم.

وخصصت البعثة خمسة أرقام للطوارئ، حثي جرى التواصل مع طالبتين في مدينة أضنة، لافتة إلى أن وضعهم جيد، بالإضافى إلى التواصل مع قريب عائلة ليبية موجود في أنطاكيا انهار مسكنها، وهم في حالة جيدة، باستثناء ابنهم صهيب الذي نقل إلى مستشفى أضنة وأدخل العناية.

- سفارة ليبيا في تركيا تطلق حملة لمساعدة متضرري الزلزال
- فريق الإنقاذ الليبي يبدأ مهام مساعدة مضرري الزلزال جنوب تركيا

وقالت البعثة إنها تواصلت مع طالب في غازي عنتاب، وهو بحالة جيدة، حيث عرضت عليه المساعدة اللازمة، وأنه حجز رحلة إلى اسطنبول يوم الجمعة المقبل، وستكون البعثة على تواصل ومتابعة أخباره.

وأفات بأنها وصلت إلى أحد المواطنين الموجود في غازي عنتاب لغرض التجارة، وجرى التنسيق معه للخروج إلى مدينة أضنة برا باعتبارها الطريق الوحيد المفتوح الآن حسب السلطات التركية، بالإضافة إلى التواصل مع بعض المواطنين في مرسين، والتأكد من أن أوضاعهم جيدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي

الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب فلامنغو البرازيلي
قناة الوسط «WTV» تستعد لاستئناف «دورينا» بأضخم تجهيزات عبر مختلف الاستديوهات

قناة الوسط «WTV» تستعد لاستئناف «دورينا» بأضخم تجهيزات عبر مختلف الاستديوهات
بليحق: «النواب» يقر التعديل الدستوري الثالث عشر

بليحق: «النواب» يقر التعديل الدستوري الثالث عشر
الشلماني لـ«بوابة الوسط» من سويسرا: «فيفا» تحذر من اللجوء للمحاكم العامة

الشلماني لـ«بوابة الوسط» من سويسرا: «فيفا» تحذر من اللجوء للمحاكم العامة
نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال

نصائح لقيادة آمنة وقت حدوث زلزال
«بايدو» الصينية ستطلق أداتها المنافسة لـ«تشات جي بي تي»

«بايدو» الصينية ستطلق أداتها المنافسة لـ«تشات جي بي تي»
«غوغل» تطلق روبوتها التحادثي «بارد»

«غوغل» تطلق روبوتها التحادثي «بارد»
كاريكاتير خيري - مجالس بلدية تطلب وقف قوائم قروض الإسكان

كاريكاتير خيري - مجالس بلدية تطلب وقف قوائم قروض الإسكان
وزير الخارجية الروسي يصل مالي في زيارة رسمية

وزير الخارجية الروسي يصل مالي في زيارة رسمية
فرقة نسائية إندونيسية تمزج بين الطابع الإسلامي والفكاهة

فرقة نسائية إندونيسية تمزج بين الطابع الإسلامي والفكاهة
كوريا الشمالية تتعهد بـ«توسيع» مناوراتها العسكرية «استعدادا للحرب»

كوريا الشمالية تتعهد بـ«توسيع» مناوراتها العسكرية «استعدادا للحرب»
تعطيل الدراسة بمدارس درنة لنهاية الأسبوع

تعطيل الدراسة بمدارس درنة لنهاية الأسبوع
ميلوني تتحدث عن خطوات أوروبية مهمة لصياغة توليفة محتملة بشأن الهجرة

ميلوني تتحدث عن خطوات أوروبية مهمة لصياغة توليفة محتملة بشأن الهجرة
إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل

إدارة الكوارث التركية: تدمير أكثر من 5600 بناية جراء الزلازل
مجلس الدولة يصوّت على إجازة 28 مرشحًا للمناصب السيادية (أسماء)

مجلس الدولة يصوّت على إجازة 28 مرشحًا للمناصب السيادية (أسماء)
عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر

عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر
كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا

كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا
«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»

«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
شكشك والغاوي يبحثان ملفي القروض والمشروعات المتوقفة
شكشك والغاوي يبحثان ملفي القروض والمشروعات المتوقفة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
«الاستشعار عن بعد» يستبعد حدوث زلزال في ليبيا خلال الفترة المقبلة
القيادة العامة تسيِّر جسرا جويا للإغاثة لمساعدة ضحايا الزلزال في سورية
القيادة العامة تسيِّر جسرا جويا للإغاثة لمساعدة ضحايا الزلزال في ...
فريق الإنقاذ الليبي يبدأ مهام مساعدة مضرري الزلزال جنوب تركيا
فريق الإنقاذ الليبي يبدأ مهام مساعدة مضرري الزلزال جنوب تركيا
سفارة ليبيا في تركيا تطلق حملة لمساعدة متضرري الزلزال
سفارة ليبيا في تركيا تطلق حملة لمساعدة متضرري الزلزال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
وفاة 3 شباب في حادث مروري على الطريق بين العزيزية وبئر الغنم
وفاة 3 شباب في حادث مروري على الطريق بين العزيزية وبئر الغنم...
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة ......
المزيد
ضبط سيارة مسروقة تابعة لإدارة الاستخبارات العسكرية في الفرناج
ضبط سيارة مسروقة تابعة لإدارة الاستخبارات العسكرية في ......
البعثة الليبية في تركيا تتواصل مع أفراد الجالية العالقين جراء الزلزال
البعثة الليبية في تركيا تتواصل مع أفراد الجالية العالقين ......
بعثة تونسية إلى طرابلس في مارس بحثا عن شراكات لاقتحام أسواق أفريقيا
بعثة تونسية إلى طرابلس في مارس بحثا عن شراكات لاقتحام أسواق ......
سفارة ليبيا في تركيا تطلق حملة لمساعدة متضرري الزلزال
سفارة ليبيا في تركيا تطلق حملة لمساعدة متضرري الزلزال...
فريق الإنقاذ الليبي يبدأ مهام مساعدة مضرري الزلزال جنوب تركيا
فريق الإنقاذ الليبي يبدأ مهام مساعدة مضرري الزلزال جنوب ......
المزيد