علي القطراني يوجه بتوفير الاحتياجات ومقر مجهز لمجلس الحريات العامة

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، تعليماته بتخصيص مقر كامل التجهيزات للمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بشكل عاجل، وتوفير كافة احتياجاته لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته، وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

جاء توجيه القطراني، خلال لقائه اليوم الثلاثاء بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، الدكتور عمر الحجازي، وعدد من أعضاء المجلس.

القطراني يؤكد ضرورة دعم مجلس الحريات العامة

وأكد القطراني خلال اللقاء أهمية الرسالة التي يدعو لها المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، مضيفًا أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب وأهدافها تكمن «في ترسيخ مبادئ دولة القانون ودعم الحريات وحماية الهيئات الحقوقية والرفع من مستوى أدائها».

- علي القطراني يناقش 3 ملفات بشأن المصرف الريفي بالمنطقة الشرقية

- علي القطراني يستقبل وفدًا من مركز الحوار الإنساني في بنغازي

- القطراني يفتتح المقر الجديد لوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في بنغازي

وأوضح المكتب الإعلامي أن القطراني استعرض مع رئيس وأعضاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان عددًا من الملفات المتعلقة بعمل المجلس منها الأوضاع الحقوقية والإنسانية السيئة داخل بعض السجون، ومهام المجلس التي يسعى إلى تحقيقها في مقدمتها تعزيز حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان وترسيخ قيمها ورصد وردع انتهاكها.

وأضاف المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب، أن رئيس وأعضاء المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان أطلعوا القطراني على الصعوبات التي تعرقل عمل المجلس في سبیل تحقیق أهدافه بالإضافة إلى أهم احتياجاته.