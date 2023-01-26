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علي القطراني يستقبل وفدا من مركز الحوار الإنساني في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 يناير 2023, 07:18 مساء
علي القطراني يستقبل وفدا من مركز الحوار الإنساني في بنغازي
لقاء القطراني مع وفد مركز الحوار الإنساني في جنيف بديوان مجلس الوزراء في بنغازي. الخميس 26 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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استقبل نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني، اليوم الخميس، بمقر ديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، وفدا من مركز الحوار الإنساني في جنيف، بحضور وزير الاستثمار علي السعيدي.

وضم وفد مركز الحوار الإنساني كلا من مدير منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط ريمان غرانجان، ومدير برنامج ليبيا فيلكس توزا، ومستشارة الوساطة والدمج ومندوبة المركز في المنطقة الشرقية بليبيا نهاد شبارو، والمستشار القانوني بالمركز محمد جغلالي والمستشار الأول لمركز الحوار الإنساني أمية الصديق.

القطراني يشيد بجهود مركز الحوار الإنساني
وقال المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب، إن القطراني رحب في مستهل اللقاء بوفد مركز الحوار الإنساني، وأشاد بجهود المركز التي يبذلها في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في البلاد بهدف الوصول لحل للأزمة الليبية والتي تصب في مصلحة الدولة الليبية.

وأكد القطراني للوفد أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب «قد انبثقت من حوار (ليبي - ليبي) وأعطيت لها الثقة من مجلس النواب الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد، وعكفت على تنفيذ انتخابات المجالس البلدية، وقامت بتأسيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في أجواء يسودها الأمن والأمان بفضل القيادة العامة للجيش الليبي والأجهزة الأمنية الأخري، منوهًا بأن كل تلك الجهود كانت وعود قطعتها الحكومة على نفسها واليوم أصبحت واقعًًا ملموسا».

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كما أشاد وزير الاستثمار على السعيدي من جانبه، بجهود مركز الحوار الإنساني ودوره فى اتجاه التواصل مع كافة الأطراف الليبية، لتقريب وجهات النظر، لافتًا إلى أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب «تفتح المجال للحوار مع كل من يساهم في تقديم المساعدة والمشورة لحل الأزمة الراهنة والخروج منها للوصول للمصالحة الوطنية الشاملة».

دور مركز الحوار الإنساني
وأضاف المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» أن وفد مركز الحوار الإنساني أشاد خلال اللقاء «بجهود الحكومة في اعتمادها لغة الحوار للوصول للحلول المرضية التي من شأنها إنهاء الأزمة القائمة»، لافتًا إلى أن «دور المركز في هذا الخصوص يتجه لتحقيق الحل الشامل والنهائي للأزمة الليبية».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الحضور أكدوا في ختام اللقاء «على ضرورة استمرار عقد مثل هذه اللقاءات المثمرة للتعاون في الوصول إلى حلول للأزمة الليبية على أن تكون مرضية للشعب الليبي في تحقيق طموحاته، وأن تحافظ على سيادة الدولة الليبية وأمنها واستقرارها».

لقاء القطراني مع وفد مركز الحوار الإنساني في جنيف بديوان مجلس الوزراء في بنغازي. الخميس 26 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
لقاء القطراني مع وفد مركز الحوار الإنساني في جنيف بديوان مجلس الوزراء في بنغازي. الخميس 26 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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