القطراني يفتتح المقر الجديد لوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي فرج القطراني، اليوم الأربعاء، المقر الجديد لوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بمدينة بنغازي، وذلك خلال احتفالية شارك فيها عدد من الوزراء والمسؤولين وأعضاء مجلس النواب.

وحضر الحفل وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة عوض البدري، ووزراء الحكم المحلي سامي الضاوي، والاستثمار علي السعيدي، والتربية والتعليم جمعة الجديد، ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي، وعضو المجلس بدر النحيب، بالإضافة إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي، ووفد من حكمائها.

الأهمية الاستراتيجية لوزارة الكهرباء

وأكد القطراني في كلمته خلال مراسم الافتتاح على أهمية قطاع الكهرباء باعتباره القاعدة التي تعتمد عليها البلاد في كافة المجالات الصناعية والخدمية، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها على «فيسبوك».

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كما أكد القطراني على الأهمية الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، مشيدًا بجهودها في توفير الإمداد الكهربائي ورفع القدرات الإنتاجية من الكهرباء لتتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.

القطراني يؤكد دعم الحكومة لقطاع الكهرباء

وجدد القطراني التأكيد على أن الحكومة ماضية في دعم قطاع الكهرباء من خلال توفير كافة احتياجات ومتطلبات الوزارة لتحسين جودة خدماتها وتحقيق استقرار الشبكة الكهربائية بشكل عام.

واعتبر وزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري أن افتتاح المقر الجديد للوزارة «خطوة مهمة جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا، بالتعاون مع لجنة الأزمة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء علي فرج القطراني، لتمكين وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة من أداء عملها على أكمل وجه».

كما أكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي في كلمته بالمناسبة على دعم اللجنة لوزارة الكهرباء لتقوم بدورها في تحقيق استقرار الشبكة الكهربائية.

افتتاح مقر وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة الجديد في بنغازي، الأربعاء 25 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)

افتتاح مقر وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة الجديد في بنغازي، الأربعاء 25 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)

افتتاح مقر وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة الجديد في بنغازي، الأربعاء 25 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)

افتتاح مقر وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة الجديد في بنغازي، الأربعاء 25 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)

افتتاح مقر وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة الجديد في بنغازي، الأربعاء 25 يناير 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب)