«الصحة»: 450 مليون دينار مكافآت العاملين خلال جائحة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة سمير كوكو، اليوم الإثنين، عن صرف 450 مليون دينار كمكافآت للعاملين بمراكز العزل والفلترة، والرصد والتقصّي، والمنافذ الدولية، والمعامل، منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن.

جاء ذلك في كلمة للعاملين بقطاع الصحة حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ مطالبهم، والمتمثلة في تسوية رواتب العاملين بالقطاع، ومكافآت العاملين خلال جائحة كورونا، بحسب معلومات نشرتها صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وأضاف وكيل الوزارة أن الجهات التي لم تحصل على مستحقاتها من مكافآت كورونا تمثل 3% من الإجمالي العام، بحسب طلبات التظلمات المقدمة، وسيتم صرف مستحقاتها بعد الانتهاء من تدقيق البيانات.

وأشار إلى عدم صرف مستحقات العاملين خلال جائحة كورونا، عن الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2021، تنفيذًا لتعليمات ديوان المحاسبة بشأن إيقاف الصرف إلى حين التأكد من الشهادات العلمية وأذونات المزاولة للعناصر الطبية العاملة خلال جائحة كورونا والتي يتجاوز عددها 20,000 موظف.