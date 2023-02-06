  • Alwasat News
Atwasat

«الصحة»: 450 مليون دينار مكافآت العاملين خلال جائحة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 11:49 مساء
«الصحة»: 450 مليون دينار مكافآت العاملين خلال جائحة كورونا
فريق الرصد التابع للجنة مكافحة كورونا في أجدابيا، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)
alwasat radio

أعلن وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة سمير كوكو، اليوم الإثنين، عن صرف 450 مليون دينار كمكافآت للعاملين بمراكز العزل والفلترة، والرصد والتقصّي، والمنافذ الدولية، والمعامل، منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن.

جاء ذلك في كلمة للعاملين بقطاع الصحة حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ مطالبهم، والمتمثلة في تسوية رواتب العاملين بالقطاع، ومكافآت العاملين خلال جائحة كورونا، بحسب معلومات نشرتها صفحة الوزارة على «فيسبوك».

- «الصحة»: تسليم مكافآت مراكز العزل مطلع الأسبوع المقبل
- «المالية» تحيل مكافآت مراكز العزل والفلترة لوزارة الصحة

وأضاف وكيل الوزارة أن الجهات التي لم تحصل على مستحقاتها من مكافآت كورونا تمثل 3% من الإجمالي العام، بحسب طلبات التظلمات المقدمة، وسيتم صرف مستحقاتها بعد الانتهاء من تدقيق البيانات.

وأشار إلى عدم صرف مستحقات العاملين خلال جائحة كورونا، عن الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2021، تنفيذًا لتعليمات ديوان المحاسبة بشأن إيقاف الصرف إلى حين التأكد من الشهادات العلمية وأذونات المزاولة للعناصر الطبية العاملة خلال جائحة كورونا والتي يتجاوز عددها 20,000 موظف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر

عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر
ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسورية إلى 2300 قتيل

ارتفاع حصيلة الزلزال في تركيا وسورية إلى 2300 قتيل
كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا

كاريكاتير حليم - زلزال بقوة 7,8 درجات يضرب شمال سورية وجنوب شرق تركيا
المعهد الجيولوجي الدنماركي: سكان غرينلاند شعروا بالهزّات الناجمة عن زلزال تركيا

المعهد الجيولوجي الدنماركي: سكان غرينلاند شعروا بالهزّات الناجمة عن زلزال تركيا
زلزال جديد بقوة 7.5 درجة يضرب جنوب شرق تركيا

زلزال جديد بقوة 7.5 درجة يضرب جنوب شرق تركيا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مثلث برمودا الرياضي.. ولا يوجد من يقاضي

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مثلث برمودا الرياضي.. ولا يوجد من يقاضي
بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على «فيسبوك»

بتحليله المباريات.. أردني من ذوي الاحتياجات يصبح نجما على «فيسبوك»
«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»

«الوسط» تحذر من صفحة تنتحل اسمها على «فيسبوك»
بدونة المدن وترييفها

بدونة المدن وترييفها
من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي

من السنوسي الكبير إلى معمر القذافي
36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار

36 نقطة تفصل ليبرون جيمس عن أسطورة عبدالجبار
شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي

شاهد في «وسط الخبر».. إخراج «فاغنر» من السودان وليبيا هاجس أميركي
مجلة فرنسية: 5 شخصيات تهيمن على المشهد السياسي وهذه كيفية بناء التحالفات وتفكيكها في ليبيا

مجلة فرنسية: 5 شخصيات تهيمن على المشهد السياسي وهذه كيفية بناء التحالفات ...
لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم

لجنة شكاوى حكومية لقروض الإسكان الشبابي.. ومجالس بلدية تطلب وقف القوائم
كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة

كاريكاتير خيري - أميركا ودول أوروبية تتعهد بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة
«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان

«أسيوشيتد برس»: الولايات المتحدة تسعى لطرد المرتزقة الروس من ليبيا والسودان
يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق

يصيب بـ«الفشل الكلوي».. تحذير من بصل متداول في الأسوق
إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب

إنسان ما قبل التاريخ اصطاد الأفيال مستقيمة الأنياب
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
النمروش يكلف تشكيلين عسكريين بالتمركز في موقع الاشتباكات بالزاوية
النمروش يكلف تشكيلين عسكريين بالتمركز في موقع الاشتباكات بالزاوية
تحرير 120 مهاجرا من أحد المنازل في تازربو جنوب شرق ليبيا
تحرير 120 مهاجرا من أحد المنازل في تازربو جنوب شرق ليبيا
عقيلة وباشاغا يبحثان ملفات سياسية واقتصادية وخدمية
عقيلة وباشاغا يبحثان ملفات سياسية واقتصادية وخدمية
قس نيجيري متورط في الاتجار بالبشر في ليبيا
قس نيجيري متورط في الاتجار بالبشر في ليبيا
«الصحة»: 450 مليون دينار مكافآت العاملين خلال جائحة كورونا
«الصحة»: 450 مليون دينار مكافآت العاملين خلال جائحة كورونا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت بعيدة عن ليبيا
«المركز الليبي للاستشعار عن بعد»: زلازل تركيا وسورية كانت ......
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من الجمود
خبير ألماني: «نظام جديد شرير» يتشكل في ليبيا وسط حالة من ......
وفاة 3 شباب في حادث مروري على الطريق بين العزيزية وبئر الغنم
وفاة 3 شباب في حادث مروري على الطريق بين العزيزية وبئر الغنم...
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل الليبية
مركز الاستشعار عن بعد يرصد نشاطا زلزاليا قبالة السواحل ......
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة ......
المزيد
شكشك يبحث مع الحداد ملف المخصصات المالية للمناطق والوحدات العسكرية
شكشك يبحث مع الحداد ملف المخصصات المالية للمناطق والوحدات ......
تعطيل الدراسة بمدارس درنة لنهاية الأسبوع
تعطيل الدراسة بمدارس درنة لنهاية الأسبوع...
ميلوني تتحدث عن خطوات أوروبية مهمة لصياغة توليفة محتملة بشأن الهجرة
ميلوني تتحدث عن خطوات أوروبية مهمة لصياغة توليفة محتملة بشأن......
«الصحة»: 450 مليون دينار مكافآت العاملين خلال جائحة كورونا
«الصحة»: 450 مليون دينار مكافآت العاملين خلال جائحة كورونا...
قس نيجيري متورط في الاتجار بالبشر في ليبيا
قس نيجيري متورط في الاتجار بالبشر في ليبيا...
المزيد