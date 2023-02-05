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«يونيسف» تدعو المقريف لحضور مؤتمر حول التعليم سيعقد في سويسرا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 04:50 مساء
«يونيسف» تدعو المقريف لحضور مؤتمر حول التعليم سيعقد في سويسرا
لقاء المقريف مع وفد «يونيسف» في ليبيا، الأحد 5 فبراير 2023. (وزارة التربية والتعليم)
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وجهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» دعوة إلى وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، موسى المقريف، لحضور مؤتمر حول التعليم سيعقد في سويسرا يوم 16 فبراير الجاري، بحسب الوزارة.

وسلم الدعوة إلى المقريف الممثل الخاص المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في ليبيا، ميكيلي سيرفادي، خلال استقباله بمقر وزارة التربية والتعليم في طرابلس والوفد المرافق له الذي ضم مديرة قسم التعليم بالمنظمة فينسا لي ومسؤولة التعليم أمل مركوس، ظهر اليوم الأحد.

التعليم عن بُعد وتأهيل المعلمين
وأوضحت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المقريف ناقش مع ممثلي «يونيسف» جهود الوزارة في ملف التعليم عن بُعد، وما جرى التوصل إليه بالخصوص عقب الاجتماع الذي عُقِد في نوفمبر 2022.

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كما ناقش اللقاء خطة المركز العام للتدريب وتطوير التعليم وجهوده في تأهيل المعلمين، وتطوير المناهج في ليبيا وخطة الوزارة بالخصوص، والتعليم الإلكتروني وأهميته في معالجة الاكتظاظ الطلابي الحاصل في ربوع البلاد، فضلًا عن التحول الرقمي.

حضر اللقاء مستشار وزير التربية والتعليم، مدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم المكلف عبدالسلام الصغير.

لقاء المقريف مع وفد «يونيسف» في ليبيا، الأحد 5 فبراير 2023. (وزارة التربية والتعليم)
لقاء المقريف مع وفد «يونيسف» في ليبيا، الأحد 5 فبراير 2023. (وزارة التربية والتعليم)
ممثل «يونيسف» المقيم في ليبيا سيرفادي ميكيلي خلال لقائه مع المقريف، الأحد 5 فبراير 2023. (وزارة التربية والتعليم)
ممثل «يونيسف» المقيم في ليبيا سيرفادي ميكيلي خلال لقائه مع المقريف، الأحد 5 فبراير 2023. (وزارة التربية والتعليم)
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