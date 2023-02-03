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بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 فبراير 2023, 01:41 صباحا
بالأسماء.. نشر قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي
الدبيبة متحدثا في حفل الإعلان عن المستفيدين من الدفعة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي وقطع الأراضي، الخميس 2 فبراير 2023 (وزارة الشباب)
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نشرت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء الخميس، قوائم المستفيدين بالمرحلة الأولى من مبادرة الإقراض الشبابي والأسر المحتاجة بعدد من البلديات.

جاء ذلك في منشورات متتابعة عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك»، شملت حتى الآن بلديات: «الزنتان، والبيضاء، وأجخرة، وأسبيعة، والجفرة، والأبرق، والأبيار، والأصابعة، والرجبان، والبردي، والزاوية الجنوب، والبركت، والجليدة، والجديدة، والجميل».

- شاهد: الدبيبة يعلن تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي وقطع الأراضي
- الدبيبة: سنعد مخططات للأراضي السكنية في كل مدينة

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرته بشأن الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، للحاصلين على قطع الأراضي والقروض السكنية من الشباب والأسر المحتاجة والتي بلغ عدد المستفيدين منها 25 ألف شخص.

وأكد الدبيبة عزم الحكومة على إعداد مخططات للأراضي السكنية في كل مدينة بمختلف مناطق ليبيا، لافتا إلى معايير التصنيف التي جرى اتباعها حيال المستفيدين من المبادرة «كانت صارمة لكي لا يُظلم أحد».

وفي ختام احتفالية أقيمت في وقت سابق اليوم، جرى تسليم مديرو فروع مصرف الادخار بمختلف المناطق وثائق تنفيذ المبادرة وقوائم المستفيدين التي نشرتها وزارة الشباب لاحقًا، تمهيدًا لتسليمها إلى أصحابها المشمولين، بعدما وقع عليهم الاختيار بالدفعة الأولى.

للاطلاع على قوائم أسماء المستفيدين اضغط هنا

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