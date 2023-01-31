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الأمير محمد السنوسي: سنقف بحزم ضد أي محاولات لبيع مقدرات البلاد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 يناير 2023, 08:02 مساء
الأمير محمد السنوسي: سنقف بحزم ضد أي محاولات لبيع مقدرات البلاد
الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي. (الإنترنت)
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رحب الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي، من حيث المبدأ بعقد المعاهدات والاتفاقات الدولية لمصلحة البلاد، لكنه استدرك: «سنقف بحزم ضد أي محاولات لبيع مقدرات البلاد أو جعلها رهنًا لمصالح القلة»، في إشارة على ما يبدو إلى الاتفاق الموقع مع شركة «إيني» الإيطالية.

واتهم الأمير محمد السنوسي، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، من وصفهم بـ«القلة» بمحاولة «إطالة أمد الأزمة أو جني مكاسب بلا غطاء شرعي أو دستور يحدد المسؤولية الوطنية كدستور المملكة الليبية».

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والاتفاقية، الموقعة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني»، تبلغ قيمتها الاستثمارية ثمانية مليارات دولار، مناصفة بين الجانبين الليبي والإيطالي، لتطوير حقول غاز تقترب احتياطياتها من 6 تريليونات قدم مكعبة، وطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 750 مليون قدم مكعبة يوميًا لفترة تناهز 25 عامًا.

وجرى توقيع الاتفاق بمشاركة الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزيري الخارجية والداخلية في حكومته، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني.

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