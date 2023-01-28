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بن قدارة: اتفاق الطاقة مع «إيني» جاء بعد مفاوضات منصفة راعت الظروف الدولية ونشاط دول الجوار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 03:11 مساء
بن قدارة: اتفاق الطاقة مع «إيني» جاء بعد مفاوضات منصفة راعت الظروف الدولية ونشاط دول الجوار
بن قدارة يوقع مع رئيس شركة إيني» اتفاق الطاقة مع الجانب الإيطالي، طرابلس، 28 يناير 2023 (حكومة الدبيبة)
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قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة إن توقيع اتفاق الطاقة مع شركة «إيني» الإيطالية جاء بعد «مفاوضات منصفة للطرفين، راعت مصالح الدولة الليبية ومصالح شريكنا الاستراتيجي (إيني)».

وأضاف، في كلمة على هامش توقيع مراسم الاتفاق، في طرابلس، اليوم السبت: «أخذنا في الحسبان جميع الظروف الدولية ونشاط دول الجوار في مجال الاكتشافات البحرية والمخاطر المحيطة».

واعتبر بن قدارة توقيع الاتفاق مع إيني، بمثابة رسالة إلى الشركات العالمية بأن «قطاع النفط خال من المخاطر وينافس بقوة لتعود بلادنا إلى مصاف أبرز الدول المنتجة للنفط والغاز حول العالم»، وكرر الدعوة إلى شركات الطاقة العالمية لـ«العودة وبسرعة وبفاعلية للاستكشاف في ليبيا».

وأشار إلى أن الاتفاق يشمل استثمار 8 مليارات دولار خلال 3 سنوات، خاصة في التركيبين البحريين «أ» و «هـ»، مضيفا: «وهي استثمارات لم يشهدها قطاع النفط الليبي لمدة تزيد على 25 عامًا».

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وأوضح أن الاتفاق يشمل تطوير حقول غاز تقترب احتياطياتها من 6 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، وقدرة إنتاجية ما بين 750 و800 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا.

وجرى توقيع الاتفاق بمشاركة الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية للطاقة كلاوديو ديسكالزي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ووزيري الخارجية والداخلية في حكومته، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني. 

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