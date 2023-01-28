الدبيبة: اتفاق الغاز مع «إيني» في صالح ليبيا 1000 %

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن اتفاق الغاز الموقع بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية اليوم السبت «يصب في صالح ليبيا 1000%»؛ في وقت تعترض الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا عليه، وتراه «صفقة غامضةة».

وأضاف الدبيبة في تصريحات لقناة «الحرة»، اليوم السبت: «هي اتفاقية موقعة منذ العام 2008 واستكملنا إجراءاتها، وعدلنا شروطها لصالح ليبيا، إذ خفضنا نسبة الاسترداد (استفادة الجانب الإيطالي) من 40% إلى 38%»، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تنص على استثمار بقيمة ثمانية مليارات دولار.

إنتاج ما بين 750 و800 مليون متر مكعب غاز يوميًا

ويخص الاتفاق حقلين بحريين للغاز على الساحل الغربي لليبيا (أ و هـ) بقدرة إنتاج ما بين 750 و800 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا اعتبارا من 2026.

ووقع رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط فرحات بن قدارة الاتفاق مع الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيني» الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، الذي قال إن الاتفاق يسمح باستثمارات كبرى في قطاع الطاقة واستحداث وظائف في ليبيا وتعزيز موقع شركته التي تعتبر «المشغل الأول في ليبيا حيث تتولى 80% من إنتاج الغاز الليبي».

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وأضاف ديسكالزي أن الاتفاق سيسمح بالاستجابة لمعظم الحاجات الليبية، وأن ثلث طاقة (الحقلين) سيصدر إلى إيطاليا.

استثمار 8 مليارات دولار لمدة 3 سنوات

من جانبه، أوضح بن قدارة أن الاتفاق يتيح استثمار ثمانية مليارات دولار لمدة 3 سنوات، مضيفا أن إنتاج الحقلين سيكون ما بين 750 و800 قدم مكعب من الغاز يوميا لفترة تناهز 25 عاما.

وجاء توقيع الاتفاق ضمن زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى ليبيا، التي ركزت على التعاون الاقتصادي وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.