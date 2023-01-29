«الداخلية»: وقف تعديات على مشروع محطة مياه عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

قامت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الأحد، بوقف التعديات الواقعة على مشروع تنفيذ المحطة المخصصة لمعالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة عين زارة.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مجموعة أشخاص ادعوا ملكية الأرض المقام عليها المشروع؛ حيث جرى ضبط آلية نوع جرافة «بوكلين» تستخدم في الحفر داخل الأرض.

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وأضاف البيان أن هذه العملية جاءت تنفيذًا لتعليمات نائب النيابة بمكتب النائب العام بشأن وقف التعديات وأعمال البناء على الأرض ومنع التصرف فيها، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جانب من عملية إزالة التعديات على مشروع محطة مياه عين زارة (وزارة الداخلية)

جانب من عملية إزالة التعديات على مشروع محطة مياه عين زارة (وزارة الداخلية)