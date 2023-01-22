حصر التعديات على مشاريع بوادى الحياة

القاهرة - بوابة الوسط

قامت الغرفة المشكلة بتعليمات المحامى العام بمحكمة سبها بحصر التعديات القائمة على عدد من المشاريع والجمعيات والمراكز في منطقة وادى الحياة بالجنوب الليبي.

شملت التعديات التى جرى حصرها مزرعة تويوة، والجمعية الزراعية الغريفة، ومركز التسوق الغريفة، ومزرعة النخيل الغريفة، ومشروع ومنتزه الديسة الزراعى، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس.

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وتضم الغرفة كلا من نائب رئيس الشرطة الزراعية عميد محمد ميلاد، ورؤساء فروع الشرطة الزراعية (سبها، ومرزق، وأوبارى) وآمر دوريات الشرطة الزراعية، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أوبارى، وجهاز الحرس البلدى أوبارى.

من عمليات حصر التعديات في وادى الحياة بالجنوب الليبي. (ديوان جهاز الشرطة الزراعية)

من عمليات حصر التعديات في وادى الحياة بالجنوب الليبي. (ديوان جهاز الشرطة الزراعية)