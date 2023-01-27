«الكهرباء»: مد كابل بدائرة توزيع السراج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء إجراء أعمال حفر ومد كابل ووصلات ضغط منخفض لكابل معطوب من المحطة الساحلي «5» إلى صناديق التوزيع.

وأجرت الأعمال التي استمرت إلى ساعات متأخرة من مساء الخميس فرق الصيانة بدائرة توزيع السراج، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة.

- وصول التوربينة الرابعة ومعدات تشغيلية لمشروع محطة طبرق الاستعجالي

والخميس، أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول التوربينة الرابعة مع المولد الخاص بها، إضافة إلى معدات تشغيلية لمشروع محطة طبرق الاستعجالي وذلك على متن الباخرة «باسيفيكا» التي رست في ميناء طبرق البحري.