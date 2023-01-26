المنقوش تبحث مع سفير التشيك تعزيز فرص التعاون المشترك بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، صباح اليوم الخميس، بمكتبها في مقر الوزارة بطرابلس، سفير التشيك لدى ليبيا يان فيشيتال، وذلك لبحث العلاقات بين البلدين في مجالات الطاقة والاقتصاد؛ بما يعزز فرص التعاون المشترك بين ليبيا والتشيك، بحسب الوزارة.

وأضافت وزارة الخارجية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن سفير التشيك يان فيشيتال أعرب للمنقوش خلال اللقاء «عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية في تعزيز الأمن والاستقرار، مشيراً لأهمية الوصول لاتفاق حول القاعدة الدستورية ؛ لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال».

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والتقى السفير التشيكي أمس الأربعاء، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، وذلك لبحث مشروع اتفاقية «ميدوفاك» التي سيجرى توقيعها بين وزارة الصحة الليبية والمستشفى العسكري التشيكي.

ويهدف مشروع اتفاقية «ميدوفاك» إلى تدريب الأطباء الليبيين في مجال الطب الفيزيائي، وسيجرى تنفيذ الاتفاقية من خلال مركز طب الطوارئ والدعم، بحسب وزارة الصحة.